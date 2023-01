Welche Kopfschmerzen woher kommen – und wann Sie zum Arzt gehen sollten

Von: Jan Knötzsch

Kopfschmerzen – etwas, das jeder kennt. Sie sind so etwas wie eine Volkskrankheit. Woher kommen Kopfschmerzen, welche Arten gibt‘s? Wann muss der Arztbesuch sein?

Berlin – Der Schädel brummt. Nicht wegen einer durchzechten Nacht und dem übermäßigen Konsum von Alkohol – wobei sich viele im „Dry January“ dem Hochprozentigen ja sowieso verschließen. Nein, die Rede ist von Kopfschmerzen, die auch ohne den Ausflug ins Nachtleben und den Genuss von Alkohol entstehen. Rund 70 Prozent der Menschen in Deutschland leiden zeitweise unter Kopfschmerzen, so der SWR unter Bezug auf die Neurologin Dagny Holle-Lee, Leiterin der Westdeutschen Kopfschmerz- und Schwindelzentrum am Universitätsklinikum Essen. „Kopfschmerzpatienten leiden sehr, sind aber körperlich meistens gesund. Man kann ihnen mit ihren Beschwerden oft gut helfen und ihre Lebensqualität verbessern“, so Holle-Lee.

Doch dafür muss erst einmal geklärt werden: Woher kommen die Kopfschmerzen? Und um welche Art von Kopfschmerzen handelt es sich. Ein Überblick von kreiszeitung.de über Ursachen, Symptome und Diagnose von Kopfschmerzen, was Betroffene tun können, wenn der Kopf schmerzt und bei welchen Warnsignalen es sinnvoll ist, einen Arzt aufzusuchen, damit dieser sich mit den Kopfschmerzen der Patientinnen und Patienten beschäftigt.

Kopfschmerzen sind nicht gleich Kopfschmerzen: So viele unterschiedliche Arten und Symptome gibt es

Das Gefühl, unter Kopfschmerzen zu leiden, hat nahezu jeder schon einmal mitgemacht. Die Schmerzen können dabei in ganz unterschiedlicher Form auftreten: Mal sind die Kopfschmerzen stechend, mal ist es ein Gefühl von Druck. Und in wieder anderen Fällen äußern sich die Kopfschmerzen als hämmerndes Gefühl. So variabel wie die Form dessen ist, wie Menschen ihre Kopfschmerzen wahrnehmen, so vielschichtig ist auch die Anzahl der verschiedenen Kopfschmerzen, die Ärztinnen und Ärzte unterscheiden.

Volkskrankheit Kopfschmerzen: Es gibt 250 verschiedene Arten – und rund 70 Prozent der Menschen in Deutschland leiden zeitweise unter Kopfschmerzen. © Panthermedia/imago

Es gibt mehr als 250 verschiedene Arten von Kopfschmerzen, konstatiert der SWR. Kopfschmerzen können unter anderem auch von einem Hirntumor ausgelöst werden. Die häufigsten Arten von Kopfschmerzen sind Spannungskopfschmerz und Migräne, aber auch Cluster- und Medikamentenkopfschmerzen beeinträchtigen massiv den Alltag vieler Menschen.

Symptome bei Kopfschmerzen: Auf diese Anzeichen sollte geachtet werden

Die Internationale Kopfschmerzgesellschaft hat sogar ein genaues Ordnungssystem festgelegt, wenn es um die Art geht, unter welchen Kopfschmerzen ein Mensch leidet. In diesem Ordnungssystem werden alle Arten von Kopfschmerz in zwei große Gruppen kategorisiert: primäre und sekundäre Kopfschmerzen. Von primären Beschwerden spricht man dann, wenn die Kopfschmerzen durch keine anderen organischen Ursachen hervorgerufen werden.

Darunter fallen unter anderen Spannungskopfschmerzen und Migräne, die die beiden häufigsten Arten von Kopfschmerzen sind. Bei sekundären Kopfschmerzen handelt es sich um solche, bei denen eine andere Erkrankung eine Ursache ist, die gesondert behandelt werden muss. Zum Beispiel eine Grippe, wie Ralf Trogemann, leitender Arzt der Abteilung für Schmerztherapie der Helios Klinik Wipperfürth, auf der Homepage der Klinik erklärt.

Wenig Schlaf, Stress, Erkältungen und Co: Diese Ursachen sind bei Kopfschmerzen am häufigsten

Als häufigste Ursachen für Kopfschmerzen gelten Wetterumschwünge, Stress, Erkältungen, Verspannungen und auch zu wenig Schlaf. Guter Schlaf ist für Menschen wichtig – so viel brauchen wir davon. Bei einem Viertel aller Patientinnen und Patienten, die von Kopfschmerzen betroffen sind, ist die Ursache unklar. Laut des Business Insider, der sich auf einen Text des englischen Portals insider.com bezieht, gilt folgendes: Wer in drei aufeinanderfolgenden Monaten an mindestens 15 Tagen im Monat Kopfschmerzen hat, der leidet höchstwahrscheinlich an irgendeiner der existierenden Arten von chronischen Kopfschmerzen. Davon gibt es mehrere Haupttypen, wie insider.com auflistet:

Chronische Migräne

Chronische Spannungskopfschmerzen

Chronische posttraumatische Kopfschmerzen

Folgende Kopfschmerz-Symptome weisen darauf hin, dass eine chronische Migräne vorliegt: Mäßiger bis starker Kopfschmerz auf einer oder beiden Seiten des Kopfes, Empfindlichkeit gegenüber Licht, Geräuschen und Gerüchen, Übelkeit, Erbrechen und Schwindel, Verwirrtheit, Reizbarkeit und andere Stimmungsschwankungen sowie Veränderungen beim Sehvermögen, wie das Sehen von verschwommenen Flecken, Lichtern oder Funkeln. Kopfschmerzen, die eine chronische Migräne sind, können von vier Stunden bis zu drei Stunden andauern. Was Migräneanfälle verursacht, ist noch nicht genau erforscht. Die vorherrschende Meinung: bestimmte Gehirnchemikalien und Hormone, wie Östrogen und Serotonin, spielen eine Rolle. Eine chronische Migräne kann jeder Mensch entwickeln.

Was sind chronische Spannungskopfschmerzen und wie unterscheiden sie sich von einer Migräne

Bei Menschen, die unter Schlaflosigkeit oder Schlafapnoe leiden, viel Koffein konsumieren, Angst, Depression oder aber post-traumatische Belastungsstörungen (PTSD) haben oder aber unter chronischem Stress leiden, tritt Migräne, die man auch mit Gewürzen behandeln kann, eher auf als bei anderen. Bei Menschen, die regelmäßig an Kopfschmerzen leiden, die aus einer Migräne resultieren, empfiehlt sich ein Arztbesuch. Der Arzt oder die Ärztin können durch Medikamente die Symptome der Kopfschmerzen lindern oder aber die Häufigkeit der Migränefälle reduzieren. Wirksame Medikamente sind in diesem Fall Betablocker wie Metoprolol und Propranolol, Antidepressiva wie zum Beispiel Amitryptilin und Nortriptylin und Angiotensinblocker wie Candesartan.

Erste Hilfe bei Kopfschmerzen: So können Sie Spannungskopfschmerzen lindern

Wasser trinken

Bewegung (verbessert die Durchblutung)

Wärme

Pfefferminzöl nutzen (Schläfen, Stirn und Nacken großzügig mit Minzöl einreiben)

Kräutertee trinken

Kaffee trinken (Koffein im Kaffee hemmt die Botenstoffe, die unter anderem dafür sorgen, Schmerz freizusetzen)

Spannungskopfschmerzen: Diese Symptome können auftreten

Als Symptome von chronischen Spannungskopfschmerzen gelten dumpfe, schmerzende Kopfschmerzen und ein Druckgefühl um den Kopf herum. Der Unterschied zur Migräne: Bei chronischen Spannungskopfschmerzen tritt – anders als bei der Migräne – keine Übelkeit oder Erbrechen ein. Allerdings können diese Kopfschmerzen, so Ketan Parmar, Neuropsychiater an der Swaminarayan Clinic (Mumbai) laut Business Insider Tage oder Wochen anhalten.

Diese Art des Kopfschmerzes liegt in den meisten Fällen dann vor, wenn in der Familie der Betroffenen Kopfschmerzen, Arthritis oder Fibromyalgie aufgetreten sind. Das Risiko von chronischen Spannungskopfschmerzen erhöht sich durch Faktoren wie emotionaler Stress und Muskelverspannungen im Kopf- und Nackenbereich. Chronische Spannungskopfschmerzen können mit Aspirin, Ibuprofen und Naproxen behandelt werden.

Diese Symptome deuten auf chronische posttraumatische Kopfschmerzen hin

Eine dritte Gruppierung sind die chronischen posttraumatischen Kopfschmerzen. Solche Kopfschmerzen können zum Beispiel nach einer Gehirnerschütterung auftreten – das passiert typischerweise binnen einer Woche nach einer Kopfverletzung und legt sich innerhalb von drei Monaten nach der Verletzung am Kopf. Symptome von chronischen posttraumatischen Kopfschmerzen sind Schlaflosigkeit, Übelkeit und Erbrechen, Schwindel und Gedächtnisprobleme, Überempfindlichkeit gegen Licht und Geräusche sowie leichte bis starke Kopfschmerzen, die Nacken, Augen und Stirn, den Rücken und die Seiten des Kopfes betreffen können.

Chronisch posttraumatische Kopfschmerzen können mit rezeptfreien Schmerzmitteln wie Ibuprofen oder Naproxen behandelt werden. Bei der Frage danach, wann Menschen mit Kopfschmerzen einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen sollen, heißt es seitens des Schmerzexperten von der Helios Klinik, dass man dies tun sollte, wenn zu den Kopfschmerzen Symptome hinzukommen wie Schwindel, Fieber, hoher Blutdruck oder neurologische Ausfallsymptome kommen. Zunächst ist dabei der eigene Hausarzt ein guter Ansprechpartner, in schlimmeren Fällen empfiehlt sich der Gang zum Schmerztherapeuten oder aber zu einem Neurologen.

Mit Kopfschmerzen zum Arzt: Wie läuft der Besuch beim Mediziner ab?

Wer sich mit seinen Kopfschmerzen zum Arzt begibt, darf damit rechnen, dass der Mediziner seiner Patientin oder seinem Patient zunächst mehrere Fragen zu den Kopfschmerzen stellen wird. Daher ist es sinnvoll, vor dem Arztbesuch die Kopfschmerzen genau zu beobachten und idealerweise auch in einem Kopfschmerztagebuch schriftlich festzuhalten. Der Arzt wird sich bei seiner Diagnose damit beschäftigen, wie oft die Beschwerden auftreten und wann und wie der Kopfschmerz auftaucht. Nach den Fragen zum Kopfschmerz folgt eine Untersuchung.

Dabei gilt: Wenn der körperliche Befund unauffällig ist, handelt es sich höchstwahrscheinlich um Kopfschmerzen, die keine erkennbare Ursache haben. Wenn der Arzt allerdings bei seiner Untersuchung feststellen sollte, dass die Patientin oder der Patient neben den Kopfschmerzen noch weitere Begleiterscheinungen einer anderen Erkrankung hat – wie bereits erwähnt: zum Beispiel die einer Grippe – dann folgen neurologische sowie weitere fachärztliche Untersuchungen.