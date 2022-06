Lebens-Bausteine im Weltall entdeckt: Japanische Forscher finden Aminosäuren in Asteroiden

Von: Theresa Kuchler

Es ist ein bedeutender Fund: Japanische Forscher haben in einem Asteroiden Aminosäuren entdeckt. © picture alliance/dpa/NASA | NASA

Japanische Forscher haben in einem Asteroiden Aminosäuren entdeckt. Das bedeutet, dass in den außerirdischen Objekten fundamentale Bausteine des Lebens stecken.

Tokio – In dem Asteroiden Ryugu schlummert so etwas wie Leben. Wissenschaftler haben in ihn in den vergangenen Jahren genau unter die Lupe genommen und mehr als 20 Arten von Aminosäuren nachgewiesen. Am Montag (13. Juni) hat die japanische Nachrichtenagentur Kyodo über den Fund berichtet. Sie berief sich auf das Wissenschaftsministerium in Tokio.

Die Proben des Asteroiden kam nach sechs Jahren im Weltall mit der japanischen Raumsonde „Hayabusa 2“ auf die Erde. Als die Kapsel mit den Progen im Dezember 2020 landete, hatte sie mehr als fünf Milliarden Kilometer zurückgelegt. Ziel der Mission ist es, den Ursprüngen des Sonnensystems und des Lebens auf der Erde genauer auf die Spur zu kommen.

Entdeckung von Lebens-Bausteinen im Weltall: Forscher finden Aminosäuren in Asteroiden

„Hayabusa 2“ war im Dezember 2014 in Japan gestartet und erreichte nach fast vier Jahren sein rund 300 Millionen Kilometer entferntes Ziel: Die Sonde landete auf Ryugu. Dort sammelte sie Proben von der Oberfläche sowie aus einem Bereich unter der Oberfläche.

Die japanische Raumsonde „Hayabusa 2“ war jahrelang im Weltall unterwegs. Sie sammelte Proben von dem Asteroiden Ryugu. © JAXA/dpa/Archiv

Ryugu gehört zu den stark kohlenstoffhaltigen Asteroiden. Er stammt aus dem äußeren Teil des Asteroidengürtels, der zwischen Mars und Jupiter die Sonne umkreist. Die Vorgänger-Sonde „Hayabusa“ (Wanderfalke) hatte im Jahr 2010 weltweit erstmals Bodenproben eines Asteroiden zur Erde gebracht.

Proben des Asteoriden brachte die Raumsonde „Hayabusa 2“ auf die Erde

An der „Hayabusa 2“-Mission hatte sich auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit dem Lander „Mascot“ beteiligt. Den hatte das DLR gemeinsam mit der französischen Raumfahrtagentur CNES entwickelt. Im Oktober 2018 war er auf Ryugu gelandet und hatte den Asteroiden erkundet, bis die Batterie ausging.

In Japan wurden die einzelnen Bestandteile der Proben vom Asteroiden Ryugu zunächst kuratiert und beschrieben. Das 4,6 Milliarden Jahre alte Material stammt aus der Frühzeit des Sonnensystems. Vergangenes Jahr wurde mit mikroskopischen, mineralogischen und geochemischen Untersuchungen begonnen. Einen Teil der Proben stellt die japanische Raumfahrtagentur Jaxa auch Forschern anderer Länder zur Verfügung.

Bereits vor 3,9 Milliarden Jahren gab es vermutlich einfaches, einzelliges Leben auf der Erde - also quasi sofort, als die Erde kühl genug für flüssiges Wasser auf der Oberfläche war. Wie konnte Leben so schnell entstehen? Diese Frage beschäftigt Forscher schon lange.

Arminosäuren in Asteroiden: Erst kurz zuvor machten Forscher besonderen Fund in Meteoriten

Erst kürzlich wurde mitgeteilt, dass ein Forscherteam aus Japan und den USA in drei Meteoriten sogenannte Nukleobasen nachweisen konnte - wichtige Bausteine für die Erbsubstanz DNA. Vermutlich seien diese komplexen Moleküle bereits vor der Entstehung des Sonnensystem im Weltall entstanden. So erklärten es die Wissenschaftler im Fachblatt „Nature Communications“.

Seit langem ist bekannt, dass viele organische Stoffe im Weltall entstehen können. Aminosäuren und Zucker-Moleküle wurden etwa in Gaswolken und in zur Erde gefallenen Meteoriten nachgewiesen. Das stärkt die Vermutung, dass die schnelle Entstehung des Lebens auf der Erde durch einen Zustrom von Lebensbausteinen aus dem All angeschoben wurde.

Übrigens: Vor kurzem wurde das erste Bild von einem schwarzen Loch in der Milchstraße veröffentlicht. (kuc/dpa)