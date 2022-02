Raketen-Schrott auf Kurs Richtung Mond: Elon Musk und Space X wohl doch nicht schuld

Von: Yasina Hipp

Ein Flugkörper ist auf Kollisionskurs mit dem Mond. Am 4. März 2022 soll er auf dem Mond einschlagen. Ein Experte ändert nun seine Meinung, wem der Flugkörper zuzuordnen ist.

München - SpaceX-Gründer Elon Musk kann erleichtert durchatmen - sofern er sich zuvor überhaupt von den Anschuldigungen beeindrucken hat lassen. Sein Unternehmen stand im Verdacht, verantwortlich für Raketenteil zu sein, das unbeabsichtigt Kurs auf den Mond genommen hat. Das Fragment taumelt seit Februar 2015 in einer chaotischen Umlaufbahn durch das Erde-Mond-System.

Bill Gray, Entwickler einer von Profi- und Amateur-Astronomen zur Beobachtung erdnaher Objekte genutzten Software, war sich sicher, dass das SpaceX-Raketenteil am 4. März auf die erdabgewandte Seite des Mondes einschlagen wird. Jetzt ändert Gray seine Meinung - allerdings nicht was das Einschlagdatum angeht, sondern in Sachen des Urhebers des Raketenteils.

Statt SpaceX nun chinesische Rakete: „Objekt (fälschlicherweise) als 2015-007B identifiziert“

Auf Nachfrage eines NASA-Ingenieurs überprüfte der Astronom nochmals seine Daten und tatsächlich: Er hat sich bei der Identifizierung des Objekts wohl vertan. In einem Blogpost schreibt er: „Ich habe dieses Objekt (fälschlicherweise) als 2015-007B identifiziert, die zweite Stufe des DSCOVR-Raumschiffs“ - also eben jenes SpaceX-Raumschiff von Elon Musk, welches im Februar 2015 ins All geschossen worden war.

Dem US-amerikanischen Technik-Magazin The Verge sagt Gray nun, dass er sich sicher sei, dass das Objekt Teil einer Langer-Marsch-3C-Rakete sei, die die chinesische Raumfahrtbehörde zum Start ihrer Mission Chang‘e 5-T1 im Oktober 2014 genutzt hatte. „Wenn man die Umlaufbahn bis zum Start des chinesischen Raumschiffs zurückverfolgt, macht das sehr viel Sinn“, so Gray. „Es führt zu einer Umlaufbahn, die zum richtigen Zeitpunkt nach dem Start am Mond vorbeiführt.“

Statt SpaceX nun chinesische Rakete

Normalerweise sind Raketenteile für Astronomen nicht wirklich interessant. Sie sind nur Überreste der Transporter, die die Raumfahrt-Missionen auf den richtigen Weg bringen sollen. In mehreren Stufen zerbrechen die Raketen nach dem Start. Die erste Raketenstufe wird beispielsweise bei SpaceX nach Rückkehr zur Erde für einen weiteren Start aufbereitet. Die zweite Stufe verglüht im Normalfall und verschwindet somit.

Sollte nun das Raketenteil der chinesischen Raumfahrtbehörde in wenigen Tagen mit dem Mond kollidieren, wäre das laut Gray der erste unabsichtliche Einschlag von Weltraumschrott auf dem Mond. Für die Mond-Orbiter „Lunar Reconnaissance Orbiter“ (LRO) der Nasa und „Chandrayaan-2“ aus Indien sieht er dadurch die Chance gegeben, einen frischen Einschlagkrater untersuchen zu können. Von der Erde aus wird der vermutete Einschlag nicht zu sehen sein.