Rotes Kreuz schlägt Alarm: Deutschland gehen die Blutkonserven aus – „kritische Situation“

Von: Theresa Kuchler

Am 14. Juni ist Weltblutspendetag – und das Rote Kreuz schlägt Alarm. Denn Blutkonserven werden allmählich knapp. Dabei kann fast jede Person spenden.

München – Für viele Patienten sind Blutspenden überlebenswichtig. Das Rote Kreuz gibt an, dass allein in Deutschland etwa 14.000 Blutspenden gebraucht werden – pro Tag. Sie gehen an Unfallopfer, OP-Patienten oder werden bei der Behandlung schwerer Krankheiten wie Krebs eingesetzt. Mit Beginn der Corona-Pandemie sind die verfügbaren Blutkonserven sukzessive zurückgegangen. Und die Lage verschärft sich weiter.

„Wir sind im Moment in einer kritischen Situation, weil wir sehr hohen Bedarf an Blutkonserven in Kliniken haben“, sagt der Sprecher der Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes, Patric Nohe. Zum einen, weil im Moment viele Operationen nachgeholt werden, die die Krankenhäuser während Corona verschieben mussten.

Weltblutspendetag 2022: Konserven werden knapp – Rotes Kreuz appelliert zur Blutspende

Aber auch die Reiselust der Deutschen erschwert die Spenden-Situation. Wegen Ferien und Feiertagen sind viele Menschen im Urlaub, die normalerweise zur Blutspende gingen. Die Spendenbereitschaft lasse im Sommer tendenziell nach. Nohe appelliert daher: „Wer also noch nie Blut gespendet hat, jetzt wäre ein idealer Zeitpunkt dafür.“

Erhebliche Engpässe in der Versorgung mit Blutprodukten bestätigt auch Hubert Schrezenmeier. Er ist der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie (DGTI). Dass der Bedarf an Blut aktuell höher ist als das Spendenaufkommen, begründet er auch mit dem Freizeitverhalten der Menschen. Immerhin ist Sporteln mittlerweile wieder ohne Einschränkungen möglich. Dadurch komme es vermehrt zu Unfällen – und einem höheren Bedarf an Blutkonserven.

Am Weltblutspendetag 2022 appelliert das Deutsche Rote Kreuz zur Blutspende. Denn Konserven sind Mangelware. © Varvara Gert e/Sputnik Ivanovo/Imago

47 Prozent der Deutschen haben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zufolge schon einmal Blut gespendet. Laut Deutschem Roten Kreuz gehen aber nur drei Prozent auch regelmäßig spenden. Besorgniserregend ist zudem der demografische Wandel: Die BZgA geht davon aus, dass aus Altersgründen und Krankheit jährlich künftig hunderttausend aktive Blutspender in Deutschland ausfallen. Bereits jetzt liegt das Durchschnittsalter der Spender bei über 50 Jahren.

Mit dem eigenen Blut Leben retten: Fast jede Person darf spenden

Dabei kann im Grunde fast jeder Blut spenden. Alle Personen zwischen 18 und 68 Jahren, die mindestens 50 Kilogramm wiegen und bei denen es der Gesundheitszustand zulässt, sind geeignete Spender. Nur wer zum ersten Mal zur Blutspende geht, darf nicht älter als 60 Jahre sein. Trotzdem sind ältere Menschen nicht von vornherein ausgeschlossen – ihr Gesundheitszustand wird lediglich vor der Spende überprüft.

Wie oft man zur Blutspende gehen darf, hängt vom Geschlecht des Spenders ab. Frauen dürfen demnach viermal innerhalb eines Jahres Blut spenden, Männer sechsmal. Zwischen zwei Blutspenden sollen mindestens acht Wochen liegen, damit der Körper sich ausreichend regenerieren kann. (kuc/dpa)