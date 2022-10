Weltkriegsbombe in Dresden entschärft

Teilen

Zwei Streifenwagen stehen an der Ecke Weißeritzstraße/Schäferstraße in Dresden. © Daniel Schäfer/dpa

Bauarbeiter haben eine scharfe 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Dresdener Stadtteil Friedrichstadt entdeckt. Ein Einsatz für den Kampfmittelbeseitigungsdienst.

Dresden - In Dresden haben Experten am Donnerstag eine Weltkriegsbombe entschärft. „Nach mehr als zweistündiger Arbeit hatte sich der Sprengmeister entschlossen, den Zünder zu entfernen. Dieser muss nun noch gesprengt werden“, sagte Polizeisprecher Marko Laske am Donnerstagnachmittag. Anschließend sollte die 250 Kilogramm schwere Bombe zur Entsorgung in die zentrale Sammelstelle nach Zeithain gebracht und alle Evakuierungsmaßnahmen sowie Straßensperrungen aufgehoben werden.

Ein Polizist steht vor dem Fundort der 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Dresden. © Robert Michael/dpa

Der Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwoch bei Bauarbeiten in Dresden entdeckt worden. „Da der Zünder stark deformiert ist, handelt es sich nicht um einen alltäglichen Einsatz“, betonte der Polizeisprecher. Die Kampfmittelexperten hatten den stark verformten Zünder mit einer speziellen Maschine entfernt. Rund 3300 Menschen hatten ihre Wohnungen am Morgen verlassen müssen. 25 Anwohner verbrachten einige Stunden in einer Notunterkunft in der Messehalle. dpa