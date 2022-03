NASA warnt vor Mega-Asteroid 138971: Viermal größer als der Eiffelturm

Von: Martina Lippl

Teilen

So stellt sich ein Künstler einen „erdnahen Asteroiden“ vor. Asteroid 138971 (2001 CB21) ist jedoch keine Gefahr. © imago

Asteroid 138971 rast aktuell auf die Erde zu. Laut NASA ist der Himmelskörper gigantisch. Am 4. März nähert sich der Asteroid der Erde. In einem sicheren Abstand.

Washington - Die NASA hat den Asteroid 138971 - bekannt auch als 2001 CB21 - genauestens im Blick. Sein Durchmesser soll bei 1,3 Kilometern liegen. Forscher behaupten, der Himmelskörper sei viermal größer als der Eiffelturm. Am 4. März 2022 nähert sich 2001 CB21 der Erde – und laut der NASA-Prognose ist der Asteroid ihr gegen 7.59 Uhr (GMT) am nächsten. Den Asteroiden stufte die NASA als „potenziell gefährlich“ ein. Müssen wir uns Sorgen machen? Wie nah fliegt der Asteroid an unserer Erde vorbei?

Wie nah zieht der Mega-Asteroid 138971 (2001 CB 21) an der Erde vorbei?

Asteroiden, die von der Erde weniger als 7,5 Millionen Kilometern entfernt sind, stuft die NASA als „potenziell gefährlich“ ein. Doch keine Panik: Der majestätische Asteroid 138971 fliegt auf seiner Umlaufbahn etwa 4,9 Millionen Kilometer an der Erde vorbei, teilt die NASA mit. Es besteht also keine Gefahr einer Kollision.

Asteroid 138971 (2001 CB21): Die Aufnahme zeigt seinen Standort am 4. März 2022 um 8 Uhr (GMZ) morgens. © NASA/jpl

Mega-Asteroid 138971 (2001 CB 21) im Livestream zu beobachten

Für Astronomen ist das Ereignis wohl auch ohne apokalyptische Szenen sehr aufregend. Wer kein starkes Teleskop zur Hand hat, kann den gigantischen Asteroiden im Livestream auf YouTube beobachten. Das Spektakel ermöglicht das Virtual Telescope Project unter der Leitung des italienischen Astrophysiker Gianluca Masi. Das Teleskop verfolgte die Bewegung des Asteroiden schon länger, wie auf der Webseite zu erfahren ist. Auch Fotos von dem Riesen im All sind dort zu finden.

Asteroid 138971 vor mehr als 20 Jahren entdeckt

Asteroid 138971 wurde am 2. Februar 2001 federführend vom Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR)-Programm identifiziert. Forscher sagen, dass der Asteroid mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von 43.236 Kilometern pro Stunde durch das Weltall zieht. Zuletzt sorgte sein Kurs am 18. Februar 2021 für Aufsehen. Das nächste Mal soll Asteroid 138971 im März 2043 nah an der Erde vorbeiziehen.

Gefahr aus dem Weltraum: Asteroiden

Asteroiden sind laut NASA felsige, luftlose Überreste, die von der frühen Entstehung unseres Sonnensystems vor etwa 4,6 Milliarden Jahren übrig geblieben sind. Der größte Teil dieses Weltraumschutts umkreist die Sonne zwischen Mars und Jupiter im sogenannten Asteroidenhauptgürtel.

NASA-Teleskope scannen kontinuierlich den Nachthimmel. So werden jedes Jahr werden etwa 3.000 neue Asteroiden entdeckt, Tendenz steigend. Forscher arbeiten zudem an einer „planetarische Verteidigungsstrategie“, um gefährliche Asteroiden zu erkennen und gegebenenfalls abzuwehren.

Mit einem ausgefeilten System wird das Einschlagrisiko automatisch berechnet. Dabei betont die NASA, dass Asteroiden extrem vorhersagbare Himmelskörper seien, die den Gesetzen der Physik gehorchen und erkennbaren Umlaufbahnen um die Sonne folgen.

Wer glaubt, es seien chaotische Objekte, die durch das Sonnensystem rasen, liegt den Experten zufolge falsch. Allerdings, gäbe es Sonderfälle, wie beispielsweise bei Bennu. Asteroid Bennu gehört zu den gefährlichen Asteroiden in unserem Sonnensystem. Die NASA hat jüngst neue Berechnungen seiner Flugbahn veröffentlicht. Eine Kollision ist demnach wahrscheinlicher, als gedacht.

1.113.527 Asteroiden sind der NASA aktuell bekannt. 28.000 erdnahe Asteroiden wurden bisher gefunden-

Größe der Asteroiden ist unterschiedlich: von 530 Kilometern bis zu einem Durchmesser von weniger als 10 Metern.

Vesta ist mit einem Durchmesser von 530 Kilometern der bisher größte Asteroid. Vesta wurde am 29. März 1807 in Bremen von Heinrich Wilhelm Olbers entdeckt.

Bennu driftet alle sechs Jahre nahe an der Erde vorbei. Der Asteroid wurde am 11. September 1999 von LINEAR identifiziert. Und er ist größer als das Empire Sate Building in New York. US-Raumsonde „Osiris-Rex“ hat auf einer Mission Gesteins- und Staubproben gesammelt.

Immer wieder rauschen Asteroiden an der Erde vorbei. Dazu gehört auch der sogenannte Asteroid „Gott des Chaos“, der nach einer ägyptischen Gottheit benannt wurde. Er wird sogar mit bloßem Auge erkennbar sein, wenn er sich der Erde nähert.(ml)