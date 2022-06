Weltraumsonde „Gaia“: Forscher können Sternenbeben nachweisen – „Wirken wie große Tsunamis“

Von: Michelle Brey

Die Sonde „Gaia“ liefert Milliarden Daten über die Milchstraße. Forscher machten nun eine überraschende Entdeckung in unserer Galaxie.

Heidelberg/München - Seit 2013 ist die Sonde „Gaia“ im Einsatz, um detaillierte Informationen über unsere Galaxie – die Milchstraße – zu sammeln. Die Europäische Raumfahrtagentur Esa hat nun weitere Daten der Sonde veröffentlicht. Es gebe neue und verbesserte Details für fast zwei Milliarden Sterne in unserer Galaxie, teilte die Esa am Montag (13. Juni) mit.

Was ist „Gaia“?

Das Weltraumobservatorium „Gaia“ beobachtet den Himmel und erfasst die Position aller für die Sonde sichtbaren Himmelskörper. Wissenschaftler, die an dem Projekt beteiligt sind, kommen unter anderem vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg und vom Astronomischen Recheninstitut am Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg. Das Ziel der Forscher ist es, eine möglichst genaue und vollständige multidimensionale Karte der Milchstraße herzustellen. Die „große astronomische Weltraummission“, wie sie die Universität Heidelberg nennt, startete am 19. Dezember 2013.