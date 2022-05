Raumsonde „Solar Orbiter“ liefert spektakuläre Bilder der Sonne: Eruptionen, Pole und „Igel“

Von: Magdalena von Zumbusch

Teilen

Die Europäische Weltraum-Organisation ESA hat neue beeindruckende Bilder der Sonne geschossen und liefert durch die Aufnahmen auch neue Erkenntnisse.

Paris - Die Sonde „Solar Orbiter“ wurde von der Europäischen Weltraumorganisation mit Sitz in der französischen Hauptstadt in Einsatz gebracht und liefert neue Aufnahmen der Sonne. Bei der Mission der Europäischen Weltraumorganisation (European Space Agency) geht es in erster Linie darum, die Beeinflussung unseres Wetters auf der Erde durch die Sonne besser zu verstehen.

Sonde „Solar Orbiter“: Der Sonne am nächsten im März 2022 – „nur“ 48 Millionen Kilometer Entfernung

Die Sonne ist trotz ihrer zentralen Rolle im Mittelpunkt unseres Sonnensystems bisher meist nur aus der Ferne erforscht worden, aus naheliegenden Gründen. Nur wenige Sonden schafften es bisher in eine relative Nähe der Sonne, um dort Bilder aufzunehmen. Dazu gehörte der „Solar Orbiter“, die Sonde der europäischen Raumfahrtorganisation ESA, die im Februar 2020 zur Sonne losgeschickt worden war.

Die Raumsonde „Solar Orbiter“ lieferte spektakuläre Bilder der Sonne. (Illustration) © ATG medialab/dpa

Am 26. März 2022 befand sie sich nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur in der geringsten Entfernung zur Sonne: Sie flog in einem Abstand von nur etwa 48 Millionen Kilometern an der Sonne vorbei – das ist weniger als ein Drittel der Entfernung zwischen Erde und Sonne. „Nur drei Raumsonden sind der Sonne jemals näher gekommen – keine davon allerdings mit abbildenden Instrumenten, die auf die Sonne schauen“, berichtete das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) in Göttingen.

Auch der sonnennächste Planet Merkur wurde übrigens vor einigen Monaten von einer Sonde aus der Nähe aufgezeichnet.

„Solar Orbiter“: Beobachtung der Sonne mit sechs wissenschaftlichen Instrumenten

„Solar Orbiter“ beobachtet mit sechs wissenschaftlichen Instrumenten die Oberfläche, Atmosphäre und Umgebung der Sonne. Vier weitere Instrumente vermessen die Teilchen und elektromagnetischen Felder im Umfeld der Raumsonde. In den Tagen um den jüngsten Vorbeiflug an der Sonne seien alle Instrumente in Betrieb gewesen, so das MPS, das an vier Instrumenten von „Solar Orbiter“ sowie an der Auswertung der Daten beteiligt ist.

Die Sonde befand sich in der Umlaufbahn des Merkurs, rund 42 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Das entspricht etwa einem Drittel der Entfernung der Erde zur Sonne. Das Hitzeschild der Sonde erhitzte sich bei dem Umlauf auf etwa 500 Grad Celsius. Die Hitze wird jedoch mit einer innovativen Technologie abgeleitet, um die Sicherheit und den Betrieb der Sonde zu gewährleisten.

Wegen der aktuell großen Entfernung zwischen Raumsonde und Erde sei die Datenübertragungsrate allerdings gering. Bisher habe nur ein Teil der aufgenommenen Messdaten die Erde erreicht. Diese wurden von den wissenschaftlichen Teams gesichtet. Weitere Daten würden noch erwartet.

Aufzeichnungen des „Solar Orbiter“: Sonnen-Eruptionen und Sonnen-Igel

Das bereits eingetroffene Material der Sonde liefert jedoch unverhoffte Bilder: Die fast unwirklich scheinenden Aufnahmen zeigen etwa Sonnen-Eruptionen, sogenannte „Flares“, die sich auf elektromagnetische Vorgänge innerhalb der Sonne zurückführen lassen. Außerdem wurden Ausblicke auf die Sonnenpole aufgezeichnet. Die Fotos vom Südpol der Sonne erinnern an einen von dichten Regenwolken verhangenen Himmel, aus dem an einigen Stellen die Sonne herausbricht.

Der Südpol der Sonne, aufgenommen von der ESA/NASA-Raumsonde „Solar Orbiter“ am 30. März 2022. © ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI Team/dpa

Ebenso spektakulär ist das Bild des sogenannten Sonnen-„Igels“: Ein Gasgebilde von einem Durchmesser von etwa 25.000 Kilometern, das sich quer über die Sonne ausbreitet und durch zahlreiche „Spitzen“ aus heißem und kälterem Gas auf den Aufnahmen wie ein Igel aussieht.

ESA erst am Anfang ihrer Analyse: „Solar Orbiter“ verspricht außergewöhnliche Einblicke

Die Analyse des neuen Datensatzes hat gerade erst begonnen. Die aufgezeichneten Phänomene einzuordnen und zu verstehen, werde nun die Hauptaufgabe sein, so die ESA. Doch bereits jetzt sei klar, dass die von der ESA geleitete Mission außergewöhnliche Einblicke in das Verhalten des Magnetfelds der Sonne liefern werde und in die Art und Weise, wie dieses das Weltraumwetter beeinflusst.

Ein Sonnenphänomen, das sogar von der Erde aus zu sehen sein wird, ist eine im Oktober 2022 erwartete partielle Sonnenfinsternis.