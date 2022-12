Sorge um Küstenstädte – „Weltuntergangs-Gletscher“ droht schnell abzuschmelzen

Von: Linus Prien

Der Thwaites-Gletscher etwa in der Größe von Florida. © IMAGO / Cover-Images

Er ist der „Weltuntergangsgletscher“ und es könnte dramatische Auswirkungen nach sich ziehen, wenn er schmilzt. Mitunter bedroht wären New York und San Francisco.

Miami – Um bis zu drei Meter könnte der Meeresspiegel steigen, sollte der Thwaites-Gletscher weiter schmelzen. Einer neuen Studie zufolge halte sich der Gletscher jedoch nur noch „mit den Fingernägeln“ fest. Der Thwaites-Gletscher befindet sich im westlichen Teil der Antarktis und hat eine Ausdehnung von circa 192.000 Quadratkilometern. Das macht ihn ungefähr so groß, wie den amerikanischen Bundesstaat Florida. Für ein internationales Team von Forschern ist er nun der Gegenstand der Forschung, wie die Welt berichtet. Bisherige Ergebnisse der Wissenschaftler geben Grund zur Sorge. Wegen seiner Relevanz für die Welt wird der Gletscher auch „Weltuntergangsgletscher“ genannt.

Schmelzender Riese: „Thwaites hält sich heute wirklich nur noch mit den Fingernägeln fest“

Aufgrund von warmen Meeresströmungen schmilzt der Gletscher, der konstant von Wissenschaftlern beobachtet wird, entlang seiner Unterwasserkante. Die Folgen des Abschmelzens des Gletschers könnten in der Tat dramatisch werden. Es wird vermutet, dass der Meeresspiegel zwischen 90 und 300 Zentimetern ansteigen könnte. Das würde bedeuten, dass Küstenstädte, wie San Francisco, London und New York einfach überflutet werden würden, schreibt die Welt.

„Thwaites hält sich heute wirklich nur noch mit den Fingernägeln fest“, sagt Co-Autor Robert Larter vom britischen Polarforschungsprogramm. Es werde in der Zukunft große Veränderungen in kleinen Abständen geben, meint der Wissenschaftler.

Schmelzender Riese: Gletscher war in „sehr schnellem Rückzug“

„Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass es am Thwaites-Gletscher in den letzten zwei Jahrhunderten und möglicherweise auch Mitte des 20. Jahrhunderts zu Impulsen mit sehr schnellem Rückzug gekommen ist“, beschreibt der Marine-Geophysiker Alastair Graham von der University of South Florida seine Forschung.

Das Team hatte mithilfe von einem autonomen, mit Sensoren ausgestatteten Unterwasserfahrzeug seine Daten erhoben und somit Erkenntnisse über den Weltuntergangsgletscher gewinnen. (lp)