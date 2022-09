Starke Erdbeben in Griechenland: Weltberühmter Strand nach Erdrutsch gesperrt

Von: Martina Lippl

Teilen

Die Erde in Griechenland kommt nicht zur Ruhe. Ein starkes Erdbeben erschütterte jetzt beliebte Urlaubsinseln im Ionischen Meer. Ein Fels stürzte am weltberühmten Navagio-Strand ins Meer.

Update vom 9. September, 11.05 Uhr: Der weltberühmte Navagio-Strand auf der Insel Zakynthos ist nach einem Erdrutsch gesperrt. Griechische Behörden haben den Touristen-Hotspot auf der Insel geschlossen. Das Gebiet wurde evakuiert. Touristen dürfen den Strand nicht betreten, berichten lokale Medien.

Aufgrund des Erdbebens hat es an dem Traumstrand einen großen Erdrutsch gegeben. In Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie ein Teil der steilen Klippe am Strand wegbricht und ins Meer stürzt.

Auf dem Strand liegt ein Schiffswrack an einem Kieselstrand umgeben von hohen Felswänden. Es zählt zu einem der beliebtesten Foto-Motive in Griechenland. Urlauber müssen stehen dort Schlange, um DAS Foto in der Kulisse zu knipsen. Die Bucht vom Navagio-Strand ist dazu nur vom Meer aus zugänglich. Tausende Besucher lassen sich täglich dorthin schippern.

Im Jahr 2018 gab es am Strand von Navagio ein Unglück. Bei einem Felssturz wurden sieben Touristen im September verletzt. Die griechischen Behörden sperrten damals den Strand bis zum April 2019.

Griechenland: Starkes Erdbeben erschüttert Urlaubsinseln im Westen

Erstmeldung vom 8. September

Athen – Ein Erdbeben erschütterte am Donnerstag Teile Griechenlands. Das Beben mit einer Stärke von 5,4 war vor allem auf den beliebten Inseln, wie auf Zakynthos, Kefalonia und Ithaka sowie auf der Westküste der Halbinsel Peloponnes zu spüren.

Griechenland: Erdbeben Epizentrum diesmal westlich von Urlaubsinsel

Das Epizentrum lag nach Angaben des Geodynamischen Institut Athen westlich der Insel Zakynthos und in einer Tiefe von rund zehn Kilometern unter dem Meeresboden. Nach dem Erdbebendienst in Athen lag die Magnitude bei 5.4. Internationale Erdbebendienste ordnen die Stärke zunächst zwischen 5.3 und 5,6 ein. Eine manuelle Überprüfung stehe nach dem Erdbebenportal erdbebennews.de noch aus. Ausläufer des Erdbebens wurden demnach auch noch in der italienischen Region Apulien sowie in Albanien zu spüren. Touristen und Anwohner sollten in den kommenden Tagen mit Nachbeben rechnen.

Erdbeben in Griechenland: Auf den Ferieninseln im Ionischen Meer wie hier in Zakynthos (Archivfoto) bebte die Erde. © Dariusz Szwangruber/imago

„Uns liegen bislang keine Informationen über Verletzte oder Schäden vor“, sagte der Bürgermeister der Stadt Lixouri, Giorgos Katsivelis, laut griechischen Medien.

Erdbeben in Griechenland: Nach Kreta, Samos nun Zakynthos

Vor kurzem riss ein Erdbeben die Menschen auf der Urlaubsinsel Kreta aus dem Schlaf. Auf der Insel Samos liefen Ende August Menschen in Panik auf die Straße. Zwei Erdbeben in kurzer Folge waren dort zu spüren. Die Bewohner von Samos haben offenbar das schwere Beben vom Oktober 2020 noch in den Knochen. Damals waren bei Erdstößen der Stärke 6,9 mehrere Gebäude eingestürzt und zwei Jugendliche ums Leben gekommen.

Erdbeben erschüttern Griechenland: Die Karte des Geodynamischen Institut Athen zeigt einen Erdstoß westlich der Insel Zakynthos an. © https://www.gein.noa.gr/

Tektonischer Graben für Erdbeben verantwortlich

Im Ionischen Meer verläuft ein riesiger tektonischer Graben. Der Graben – rund 1.000 Kilometer lang – verläuft südlich der Halbinsel Peloponnes im Meer und reicht bis zum Süden der Türkei. Dort treffen die afrikanische und die europäische Kontinentalplatte aufeinander. Die Reibungen zwischen diesen Platten erzeugen immer wieder starke Beben. Erdbeben sind dort und auch im Rest von Griechenland deshalb keine Seltenheit. Trotzdem verlaufen Beben vergleichsweise glimpflich. Es gibt selten Tote oder schwere Schäden. Die Epizentren der Erdbeben liegen häufig im Meer. (ml/dpa)