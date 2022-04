April-Wetter: Launige Aussichten mit ein paar Spritzern Regen und gewittrigen Schauern

Von: Stella Henrich

Teilen

Hoch Spiro bestimmt weiterhin die Wetterlage. Nachdem der April wechselhaft startete und das Osterwetter prächtig war, schwächelt der Frühling nun in einigen Teilen Deutschlands.

München - Skandinavienhoch „Spiro“ sorgt heute noch für meist ruhiges Wetter in Deutschland. Im Osten und Südosten sind dagegen die Tiefdruckeinflüsse von „Renate“ zu spüren. Hier gibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) mehr Wolken und gebietsweise Regen. Das hat Folgen.

Ab dem Wochenende soll von Südwesten her ein neuer Tiefdruckkomplex für mehr Wolken und teils gewittrige Schauer sorgen. Diese Niederschläge sollen dann am Sonntag ganz Deutschland erfassen und eine Abkühlung mit sich bringen.. Ein Trend, der sich zum Monatsende verstärken könnte.

Nach einem Regenschauer ist ein Regenbogen am Himmel zu sehen. © Jan Eifert/imago

April-Wetter: Sonne und Schauer im Süden des Landes

Im Rennen um das launige Wetter zum Monatsende sieht RTL-Meteorologe Martin Pscherer noch einige Optionen in den Prognosen der Wettercomputer. „Die Mehrheit der Prognosen sieht einen unbeständigeren Verlauf in den letzten Tagen im April 2022 - insbesondere in der Mitte und im Süden Deutschlands, wo sich zur Sonne vermehrt Schauer dazu gesellen dürften.” Ein Trend, der sich derzeitig wohl ebenso für das Wetter in den Mai abzeichnet.

„Die aktuellen Trends für den Start in den Wonnemonat Mai deuten auf durchwachsenes Wetter mit teils gewittrigen Regengüssen bei frühlingshaften Temperaturen hin,” so Pscherer weiter. Aber natürlich sei es noch lang hin und somit ist für die Details noch reichlich Spielraum vorhanden.