Wetter in Bayern: Extremer Umschwung - DWD-Karte rot eingefärbt, KATWARN ausgelöst

Am Samstag bringt ein Tief Sturm und Regen - in höheren Lagen Schnee - nach Bayern. Besonders für Wanderer ist die Wetterlage gefährlich. Es herrscht Lawinengefahr.

Für den Samstag sind Regenfälle und orkanartige Böen für Bayern angekündigt.

In höheren Lagen geht der Regen in Schnee über.

Erst zum Sonntag entspannt sich die Lage im Freistaat wieder.

München - Der goldene Herbst lässt zumindest an diesem Wochenende noch auf sich warten. Nach einem milden Freitag wird es am Samstag in vielen Teilen Bayerns richtig ungemütlich. Besondere Vorsicht gilt in Alpennähe. Eine Tief-Front bringt Regen und Sturm in den Freistaat. In höheren Lagen kann es wieder ergiebig schneien.

Wetter in Bayern: Samstag zieht ein Band aus Regen und Schnee über den Freistaat

Am Freitag (2. Oktober) tut sich die Sonne noch schwer, durch die dicke Wolkendecke zu brechen. In einigen Teilen des Landes hält sich der Nebel noch zäh bis in die Mittagsstunden. Dabei bleibt es aber vorwiegend trocken. Die Höchstwerte bewegen sich dabei zwischen 17 Grad im Fichtelgebirge und 22 Grad im Bayerischen Wald, gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) an. Jedoch setzt im Laufe des Tages ein starker Föhnwind ein. In den Tälern in Alpennähe kann er sich zu einem Sturm* ausweiten. Der DWD gibt deshalb für das Alpenvorland eine Warnung der Stufe 3 aus. Sogar KATWARN wurde ausgelöst.

+ Für das Alpenvorland gibt der DWD eine Warnung vor orkanartigen Böen aus. © DWD-Screenshot

Im Laufe der Nacht zieht es dann wieder zu, und im Allgäu beginnen die ersten Regenfälle. Das Regenband schiebt sich dann im Laufe des Samstags weiter in östlicher Richtung über Bayern. Von Schweinfurt bis Berchtesgaden kann es daher feucht werden. Nur am äußersten westlichen Rand - im Bayerischen Wald oder Passau - bleibt es weitestgehend trocken. Der Wind* bleibt in hohen Lagen weiterhin stürmisch. Im Flachland nimmt er wieder ab. Die Temperaturen brechen hingegen ein. In Ulm werden es unter den Regenwolken nur noch 13 Grad. Am wärmsten wird es, wo es trocken bleibt. In Passau klettert das Thermometer noch einmal auf 21 Grad.

So sah es heute Morgen im Pfaffenwinkel am Hohenpeißenberg aus (Twitter)

Guten Morgen, noch ist es Nacht, auch wenn der #Mond den Pfaffenwinkel hell ausleuchtet. Foto: DWD-Webcam #Hohenpeißenberg mit Blick auf die ( noch nicht sichtbaren) Alpen heute um 6.00 Uhr. /kis pic.twitter.com/gfOWT1MtJA — DWD (@DWD_presse) October 2, 2020

Wetter in Bayern: In höheren Lagen fällt wieder Schnee - Warnung an Wanderer

Das Regenband, das sich vom Allgäu über das Alpenvorland zieht, wird oberhalb von 1000 Metern Schnee bringen. Das kann besonders für Wanderer gefährlich werden, die den Tag der Deutschen Einheit für einen Ausflug nutzen wollen. Schon jetzt rät Moritz Zobel von der Alpinberatung in Oberstdorf, dass Touren in höheren Lagen nur von erfahrenen Bergsteigern durchgeführt werden sollen, schreibt br.de. Viele Wege seien durch die Schneefälle der vergangenen Tage unpassierbar. Außerdem drohe in einigen Bereichen Lawinengefahr, da das milde Wetter* den Schnee sehr rutschig gemacht hat. Der Neuschnee am Samstag erschwert die Bedinungen noch einmal.

Erst am Sonntag entspannt sich die Wetterlage in Bayern wieder. Es gibt einen Sonnen-Wolken-Mix mit angenehmen Temperaturen um die 15 Grad. Auch der Wind nimmt weiter ab. Nur in der Nacht auf Montag kann südlich der Donau erneut ein wenig Regen fallen. (tel)