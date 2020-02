Wetterdienst warnt vor Straßenglätte in Niedersachsen und Bremen

Das Sturmtief „Zehra“ beeinflusst das Wetter in Niedersachsen und Bremen auch am Mittwoch. Alle Entwicklungen sind in unserem Wetter-Ticker zu finden.

Update, 26. Februar: Schneeregen kann in Niedersachsen und Bremen in den kommenden Tagen zu Glätte auf Straßen und Gehwegen führen. Am Mittwoch gibt es besonders in der Südhälfte Niedersachsens immer wieder Graupelschauer und Schnee. Die Höchstwerte liegen bei sieben Grad. In der Nacht zu Donnerstag fallen die Temperaturen dann auf Werte um den Gefrierpunkt.

Am Donnerstag bleibt es bewölkt mit einzelnen Regenschauern. Im Harz fällt Schnee. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei fünf Grad. In der Nacht zu Freitag wird es dann noch einmal kälter bei bis zu Minus drei Grad. Der Freitag startet bewölkt mit leichten Schauern und etwas Schnee im Bergland von Niedersachsen. Nachmittags bleibt es meist trocken bei Temperaturen zwischen vier und acht Grad.

Die Pegelstände in Niedersachsen haben sich am Mittwoch beruhigt. Lediglich an der Leine in Herrenhausen ist die dritte Meldestufe erreicht, meldet das NLWKN. (dpa)

Wetter in Bremen und Niedersachsen: „Zehra“ bringt Sturmböen an die Nordsee

Originaltext, 25. Februar: Hannover/Bremen - Der Sturm kommt zurück nach Bremen und Niedersachsen. Das Tief „Zehra“ hat Norddeutschland am Dienstag fest im Griff und bringt Regen, einzelne Gewitter und kräftige Sturmböen mit sich. Dann droht ein Temperatursturz mit Folgen für den Verkehr, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Mit Sturmböen ist am Dienstag in Niedersachsen und Bremen zu rechnen. Dementsprechend ungemütlich wird das Wetter. Im Norden und im Oberharz erreichen die Windböen Geschwindigkeiten bis zu 80 Stundenkilometern. An der Nordseeküste sind sogar schwere Sturmböen mit bis zu 95 Kilometern pro Stunde zu erwarten. Der Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben. Selbst Graupelschauer seien möglich.

+ In Niedersachsen und Bremen lässt Sturmtief „Zehra“ die Pegelstände steigen. Einige Flüsse treten über die Ufer. © Philipp Schulze/dpa

In der Nacht zu Mittwoch lasse der Sturm in Norddeutschland nach. Nach steigenden Temperaturen am Dienstag auf bis zu 10 Grad Celsius folgt ein starker Absturz. Es sind Tiefstwerte von 0 Grad zu erwarten. Deshalb herrscht Glättegefahr in Teilen von Niedersachsen und Bremen.

Sturmtief „Zehra“ sorgt für Ausfälle im Fährverkehr am Dienstag

Das stürmische Wetter hat erste Auswirkungen auf den Fährverkehr an der Nordseeküste. Zwischen Cuxhaven und der Hochseeinsel Helgoland findet am Dienstag kein Fährverkehr statt, teilt die Reederei Cassen Eils auf ihrer Webseite mit. Auch zwischen Harlesiel und Wangerooge gibt es Fahrplanänderungen. So fällt die Fähre ab Harlesiel um 11.30 Uhr aus. Die Rückfahrt um 13.30 Uhr findet ebenfalls nicht statt, berichtet kreiszeitung.de*.

Die anhaltenden Regenfälle der vergangenen Tage haben teilweise die Pegelstände in Niedersachsen und Bremen ansteigen lassen. „An den Unterläufen insbesondere von Aller und Leine rechnen wir noch mit steigenden Wasserständen“, sagte der Sprecher des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Achim Stolz, am Dienstag. Die höchste Meldestufe für das Binnenland wurde für die Leine beim Pegel Herrenhausen gemeldet.

Wetter in Bremen und Niedersachsen: Wintersport im Harz unmöglich

Nicht nur an der Nordseeküste gibt es Beeinträchtigungen wegen des Sturmtiefs „Zehra“. Auch der Wintersport im Harz ist zum Erliegen gekommen. So meldet die Seilbahn am Wurmberg in Braunlage, dass sie bis auf Weiteres geschlossen bleibt. Weiterhin haben die milden Temperaturen dazu geführt, dass auf den Pisten nur noch vereinzelt Schnee liegt. Im Tal liegt gar kein Schnee mehr.

Zuletzt zogen die Stürme „Sabine“ und „Victoria“ durch Niedersachsen und Bremen und hinterließen teils schwere Schäden mit Auswirkungen auf den Zug- und Fährverkehr.

Mit Material der dpa

