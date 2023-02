Heftiger Wintersturm sorgt für Wetter-Chaos auf Mallorca: Bevölkerung soll zu Hause bleiben

Von: Martina Lippl

Mallorca versinkt im Schnee. Dazu regnet es in einigen Regionen seit Stunden. Die Wetterlage ist extrem angespannt. Die Behörden warnen.

La Palma – Schnee, Sturm und Regen machen Mallorca weiter zu schaffen. Das Orkantief „Juliette“ hat die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen im Griff. Es weht ein heftiger Wind. In der Serra de Tramuntana, von Galatzó bis Tomir, gab es bis zu 2,5 Meter dicke Schneedecken und in Cala Santanyí, Cala Llombards und Cala Figuera eine feine weiße Decke auf Meereshöhe, berichtet Diario de Mallorca. Wegen des Wintereinbruchs mussten im Tramuntana-Gebirge mehrere Straßen gesperrt werden. Zufahrtsstraßen werden aktuell geräumt, doch dutzende Menschen sind noch von der Außenwelt abgeschnitten, berichtet der lokale Sender IB3.

Historischer Schneesturm auf Mallorca: Regierung sagt Balearen-Tag ab – Bürger sollen zu Hause bleiben

Der spanische Wetterdienst Aemet hat deswegen bis Dienstag die Alarmstufe Rot herausgegeben. In anderen Teilen der Balearen-Insel gilt die Alarmstufe Orange oder Gelb. In den nächsten Stunden werden in einigen Regionen bis zu 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter erwartet. Dabei regnet es schon seit Montag unaufhörlich.

Schneechaos auf Mallorca: Bevölkerung soll zu Hause bleiben. © JAIME REINA / AFP

Dazu fegt ein Sturm über die Insel. Auf dem Meer peitscht der Wind mit bis zu 80 km/h die Wellen an. An der Nordküste können sie bis zu acht Meter hoch werden, warnt der Wetterdienst. Fährverbindungen sind weitgehend eingestellt. In einigen Gemeinden ist die Stromversorgung seit Montag unterbrochen.

Die Balearen-Regierung hat die Bewohner am Dienstag (28. Februar) dazu aufgerufen, in den Wohnungen zu bleiben und diese nur in dringenden Fällen zu verlassen, berichtet die Mallorca Zeitung. Die Regierung habe zudem sämtliche Feierlichkeiten zum Balearen-Tag am 1. März abgesagt. Wegen des Brückentages seien die meisten Schulen ohnehin geschlossen, heißt es.

„Andernfalls könnte es sehr heikel werden“, sagte Ministerialamtsministerin Mercedes Garrido demnach am Montagabend gegenüber dem lokalen Radiosender IB3. Wetterexperten hatten vor dem arktischen Wintereinbruch im März in Südeuropa gewarnt.

Wetter-Chaos auf Mallorca: Straßen auf der Urlaubsinsel wegen Überschwemmungen gesperrt

Auf Mallorca sind inzwischen zahlreiche Straßen gesperrt und die Liste wird länger. Starkregen verwandelt kleine Wildbäche in Sturzbäche, die über die Ufer treten. Vielerorts sind Keller und Garagen überschwemmt, Bäume umgestürzt. Dazu ist in Palma an den Avenidas, dem Ring rund um die Innenstadt, auf der Höhe des Carrer 31 de Dicembre die Asphaltdecke eingestürzt. Wassermassen sollen hier den spektakulären Erdrutsch verursacht haben. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettung sind seit Stunden im Dauereinsatz.

Bis zum Dienstagabend soll sich die Wettersituation auf Mallorca beruhigen – die starken Schneefälle und der Regen nachlassen. Orkantief „Juliette“ könnte jedoch in den nächsten Tagen Schnee und Regen nach Italien bringen. Schon Anfang Januar hatte es einen Wintereinbruch auf Mallorca gegeben. Etwas später legte der Neuschnee Teile Italiens lahm und sorgte dort für Chaos. (ml)