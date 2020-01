„Schockprognose“: Experte gibt Ausblick auf das neue Jahr - „Das ist eine schlimme ...“

Unglaublicher Blödsinn alles. Die "Natur" macht seit Milliarden von Jahren eh was sie will und für sich für richtig befindet. Selbst die Erscheinung des Menschen, der sich für sooo überaus wichtig hält, wird die Natur in ihrem Lauf nicht hindern. Anstatt wie viele Generationen vor uns, mit der Natur zu leben, versucht der Mensch selbst Natur zu spielen und etwas zu ändern,was er nicht ändern kann.