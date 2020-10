Extremer Wetter-Umschwung steht an: Jetzt wird es in Deutschland nochmal sommerlich warm

Das Wetter in Deutschland ist derzeit noch von Regen und kühlen Temperaturen geprägt, aber schon ab Dienstag steht ein fast sommerlicher Umschwung bevor.

Nach Regen und Wind wird sich das Wetter in Deutschland noch in dieser Woche ändern.

Die Temperaturen steigen ab Dienstag merklich an - zunächst im Süden, dann auch im Norden und Westen.

Ein Ende des beinahe sommerlichen Wetters ist jedoch auch schon in Sicht.

München - Das Oktoberwetter in Deutschland war in den vergangenen Tagen in vielen Regionen vor allem von Regen und Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad geprägt. Verursacht wurde das herbstliche Wetter bisher von Sturmtief Gisela*. Auch die neue Woche beginnt noch kühl. Aber schon ab Dienstag steht dem Wetter in Deutschland ein Umschwung bevor.

Zunächst sollen die Temperaturen im Süden steigen, danach auch im Westen und Norden Deutschlands. Mitten in der Zeit steigender Coronazahlen* scheint zumindest das Wetter in Deutschland* einen kleinen Lichtblick zu bieten - und Aussicht auf Sonne und höhere Temperaturen. Wen es zum Wandern nach draußen treibt, der sollte auch im Herbst Sonnencreme in den Rucksack packen, denn sowohl im Frühling als auch im Herbst ist die Sonne nicht zu unterschätzen*.

Wetter in Deutschland zu Beginn der Woche noch herbstlich kühl

Doch gerade zu Beginn der neuen Woche ist das Wetter in Deutschland noch kühl und sehr herbstlich. Den Norden Deutschlands hat Tief Helga noch mit einer Kaltfront im Griff, wie der Deutsche Wetterdienst (dwd) berichet. Helga bringt mitunter Regen und zum Teil auch Wind und Sturm* mit - bei Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad.

Dagegen sorgt Hoch Otmar zum Wochenbeginn im Süden Deutschlands bereits für etwas freundlicheres Wetter als im Norden. Nebelfelder lösen sich langsam auf, ab und zu kommt die Sonne durch. Steigende Temperaturen lassen aber noch etwas auf sich warten. In einzelnen Regionen kommt es auch in der Nacht zum Dienstag noch zu Frost - etwa im Bergland, im Osten und im Süden.

Ab Dienstag wird das Wetter in Deutschland wärmer

Schon ab Dienstag aber wird das Wetter in Deutschland besser. Der Grund dafür: Eine kräftige südwestliche Strömung bringt laut deutschem Wetterdienst milde und sehr feuchte Luftmassen* aus den subtropischen Regionen nach Mitteleuropa. In Teilen der Mitte Deutschlands und im Süden nimmt die Windstärke etwa zu. Im Süden lösen sich Nebelfelder allmählich auf. Sonniges Wetter mit Temperaturen bis zu 20 Grad sind laut Wetterdienst möglich.

Zur Wochenmitte könnte das Wetter sogar noch sommerlicher werden: Temperaturen bis 24 Grad werden von den Experten vorhergesagt. An den Alpen muss jedoch mit Sturm gerechnet werden.

Umschwung beim Wetter lässt im Norden länger auf sich warten

Im Westen und Norden Deutschlands muss man dagegen noch etwas länger auf steigende Temperaturen* und besseres Wetter warten. Aber schon am Mittwoch sollen milde Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad auch weite Teile Deutschlands erreichen.

Nur in den Küstenregionen bleibt das Wetter wohl weiterhin kühl bei rund 14 Grad, auch Regen und Sturm sind hier durchaus dabei.

Wetter in Deutschland: Temperaturen sinken wieder gegen Wochenende

Die Wetterexperten rechnen damit, dass der Zustrom der milden Luft bis zum Wochenende erhalten bleibt. Das bedeutet, bis zum Ende der Woche könnte das Wetter in Deutschland zum Teil mit nahezu sommerlichen Temperaturen daherkommen. Erst im Laufe des Freitags sollen sie laut aktuellen Prognosen wieder sinken.

