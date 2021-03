Wetter in Deutschland: Orkan im Anmarsch - „Danach wird es nicht so schnell ruhig“

Extremes Wetter kündigt sich an: Im Verlauf der Woche kommt ein Sturm nach Deutschland mit teils orkanartigen Böen. Betroffen sind vor allem NRW und Niedersachsen.

München/Berlin - Das Wetter in Deutschland sorgt bei den Bürgern der Bundesrepublik für Spannung. Denn: Es mag sich aktuell nicht so recht entscheiden. Ist der Winter Anfang März schon vorüber, oder wird es nochmal eisig? Kommen richtig milde Temperaturen, oder setzt sich der Frühling durch?

Wetter in Deutschland: Ein Sturm mit oranartigen Böen ist im Anmarsch

Was sicher kommt, sind ordentliche Windstärken. Konkret: Es soll ab Mitte der Woche, spätestens Donnerstag (11. März), stürmisch werden. „Da können Bäume umstürzen und Gegenstände durch die Luft fliegen“, erklärt Anna Gröbel, Meteorologin von wetter.com: „Sturmhöhepunkt ist am Donnerstag, aber auch danach wird es nicht so schnell ruhig.“

Im Mittelpunkt des widrigen Wetters: der Nordwesten Deutschlands zwischen dem nördlichen Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hamburg. Windstärken von bis zu 110 km/h sind demnach drin.

Wetter in Deutschland: Zwischen Nord und Süd bleibt es tagelang sehr windig

Gröbel schildert von „orkanartigen Böen von NRW hoch bis nach Nordfriesland. Auf dem Brocken gibt es dann regelrechten Orkan“. Stürmische Böen seien aber auch im Süden möglich, „vor allem im Bergland“, erklärt Gröbel weiter.

Der Sturm wird demnach durch einen ordentlichen Südwest-Wind nach Deutschland getragen. Das hat weitere Folgen: Laut Meteorologin teils starke Regenfälle im Nordosten und in der Mitte der Bundesrepublik, im Süden gibt es dagegen teils milde Temperaturen mit bis bis 15 Grad.

Am kommenden Wochenende (12. bis 14. März) soll es schließlich im gesamten Bundesgebiet sehr windig bleiben. Die Temperaturen pendeln sich tagsüber zwischen Nord und Süd zwischen acht und zwölf Grad ein. Der Frühling ist also da, aber vorerst noch sehr zaghaft. (pm)

