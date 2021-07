Erneut kommen auf Deutschland extreme Unwetter und Starkregen zu

Wetter in Deutschland: Starke Niederschläge im Westen des Landes lassen die Hochwassergefahr in den kommenden Tagen steigen.

Hochwassergefahr

Von Valentin Betz schließen

Das Wetter in Deutschland bleibt noch immer unbeständig und vor allem nass. Starkregen und Unwetter steigern die Gefahr, dass Flüsse über die Ufer treten.

Stuttgart - Den Sommer in Deutschland haben sich viele mit Sicherheit anders vorgestellt. Dank sinkender Corona-Inzidenzen kehrt immer mehr Normalität zurück, viele Freizeitaktivitäten sind wieder möglich. Doch das Wetter spielt nicht mit. Immer wieder sorgten in den vergangenen Tagen schwere Gewitter und Unwetter für Probleme und luden nur wenig dazu ein, die eigenen vier Wände zu verlassen. Auch Mitte Juli ist diesbezüglich noch keine Besserung in Sicht. Auch in der kommenden Woche ist wieder viel Niederschlag vorhergesagt. Wie BW24* berichtet, herrscht beim Wetter in Deutschland mit extremen Unwettern und Starkregen „Warnstufe Dunkelrot“.

Regen in Deutschland ist auch im Sommer nicht unüblich. Die Häufigkeit innerhalb kürzester Zeit ist allerdings bedenklich (BW24* berichtete).