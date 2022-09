ZDF-Wetterexperte will nicht mehr von „schönem Wetter“ sprechen - und erklärt seinen Entschluss

Kontextualisierte Berichterstattung

Von Linus Prien

Soll über das Wetter im Zusammenhang des Klimawandels berichtet werden? Der ZDF-Moderator Özden Terli findet: ja.

Mainz - Der Wetter-Journalist Özden Terli berichtet bereits seit Jahren über das Wetter. Bekannt ist Terli aus dem ZDF, in dem er das Wetter präsentiert. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung erklärte er, weswegen er Wetterereignisse in einen größeren Kontext stellen wolle und diesen erklären möchte. Dies bedeutet auch, dass strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen nicht mehr unbedingt etwas Schönes sein müssen.

„Mitten in der Klimakrise muss man Hitzetage anders beleuchten, da reicht es nicht zu sagen: Juhu, wir gehen alle ins Schwimmbad“, sagt Terli. Er spreche aus diesem Grund nicht mehr von schönem Wetter, denn an vertrockneten Wiesen und leidenden Bäume gäbe es nicht Schönes.

Wetter und Klimawandel: „Es muss echt mehr gemacht werden“

Von 2004 bis 2013 arbeitete Terli während des Studiums und später hauptberuflich, bei wetter.com. Seit 2013 arbeitet der Journalist beim ZDF. Er präsentierte in der Vergangenheit das Wetter in den Nachrichtensendungen ZDF-Morgenmagazin, ZDF-Mittagsmagazin, heute und heute-journal.

Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte Terli, dass es kein konkretes Ereignis gegeben hätte, was ihn dazu veranlasst hatte, seine Moderationen zu ändern. An einen Jahresrückblick im Jahr 2014 konnte sich Terli jedoch noch erinnern. In seiner Sendung stellte er immer weiter ansteigende Temperaturen vor: „Da dachte ich: Okay, es muss echt mehr gemacht werden.“

Wetter und der Klimawandel: „Wissenschaftliche Fakten sind nicht politisch“

Auf die Frage hin, ob Terli sich als Aktivist bezeichne, antwortete er mit „nein“. „Wissenschaftliche Fakten sind nicht politisch. Der Klimawandel ist Realität. Das ist unsere Lebensgrundlage, die sich da gerade verändert.“ Als Journalist sieht Terli seine Aufgabe darin, mit Fakten aufzuklären. Häufig werde gesagt, dass es auch früher bereits Hitzewellen gegeben hätte, sagt Terli der Süddeutschen Zeitung. Seine Antwort darauf lautet, dass die Daten des Deutschen Wetterdienstes jedoch eine eindeutige Sprache sprechen: „die Häufigkeit und Dauer von Hitzewellen“ nehmen zu.

Wetter und der Klimawandel: „Das ist schon eine Bewertung“

Jedoch gibt es auch Kritiker von Terlis Position. Der ehemalige ZDF-Intendant Thomas Bellut sprach sich beispielsweise gegen ein „Klima vor Acht“ Format aus: „Ich finde es falsch, so etwas vorzugeben. Damit macht man auch Politik. Ist das unsere Aufgabe? Nein. Wir sollen informieren. Aber das ist schon eine Bewertung.“(lp)