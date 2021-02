Wetter-Hammer in Deutschland: Turbo-Frühling kommt - Experte spricht von „40 Grad Temperatur-Unterschied“

Extrem kalt, dann extrem warm - im Februar zündet jetzt der Frühlingsturbo. Was für ein Kontrastprogramm. Das Wetter in Deutschland sagt dem Winter „Auf Wiedersehen“. War es das wirklich?

München/Wiesbaden - Ist der Winter 2020/2021 schon vorbei? Nach heftigen Schneefällen, Eisregen und Minustemperaturen von mehr als 20 Grad dreht der Februar in eine andere völlig Richtung. Beim Wetter in Deutschland zeichnet sich eine drastische Wende ab.

„Von minus 20 Grad auf plus 20 Grad - 40 Grad Temperaturunterschied. Es ist schon außergewöhnlich, dass sich die Wetterlage innerhalb von ein paar Tagen so dreht“, betont Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber Merkur.de*. Erst die russische Kaltluft aus Nordosten und jetzt strömt warme Luft aus der Sahra und dem Mittelmeerraum nach Deutschland, erklärt DWD-Sprecher Friedrich.

„In Thüringen gab es am Dienstag im Vergleich zu Montagmorgen einen Temperatursprung um 30 Grad nach oben. In Baden-Württemberg wurden schon Dienstagnachmittag fast 16 Grad gemessen. Da kann man sich ausrechnen, was da am Wochenende auf uns zukommen wird. Es wird teilweise sonnig sein und die Höchstwerte kratzen an der 20-Grad-Marke“, teilt Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net mit. „Gefühlt in der Sonne sind das auch locker 23 bis 25 Grad.“

Wetter in Deutschland: Ist der Winter 2020/2021 vorbei?

„Übertreiben wollen wir mal nicht. Bis 20 Grad werden es schon werden“, schätzt DWD-Wetterexperte Friedrich die Wetterlage für Merkur.de* ein. „Für einen Februar ist das schon außergewöhnlich.“ Das warme Wetter hält sich. „Bis Mitte nächster Woche gibt es 15 bis 20 Grad.“

Ist es dann mit dem Schnee in Deutschland vorbei. Der Märzwinter hat zwar schon so manche Winterträume wieder aufleben lassen, doch in diesem Jahr sieht es laut Wetterexperte Jung „nicht mehr sonderlich gut“ aus. Zwar wird es nach dem Turbofrühling etwas kühler. „Bis Anfang März wird es keinen dicken Wintereinbruch geben“, so der Wetterexperte.

Dabei ist der Februar 2021 bisher deutlich kälter als das Klimamittel. Das könnte sich durch die nächsten Tage wieder ändern, schätzt Meteorologe Jung: „Ich wage die Prognose, das der Monat am Ende sogar noch leicht zu mild ausfallen könnte, denn wir erwarten nun etliche Tage mit extrem hohen Werten am Stück.“

Wetter in Deutschland: Wintercomeback in Sicht?

Ein „Wintercomback“ zeichnet sich auch laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) aktuell kaum ab. Die Prognosen des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersagen (EZMW) sprechen derzeit wenig dafür, teilt DWD-Meteorologe Lars Kirchhübel im DWD-Thema des Tages mit. Lange Zeit habe hoher Luftdruck über Skandinavien die atlantischen Tiefs blockiert und arktische Polarluft ins Land geschickt. Damit sei es nun vorbei. Der Tiefdruckmotor auf dem Atlantik läuft wieder auf Hochtouren, so Kirchhübel.

Zwischen den Tiefdruckkomplexen und hohem Luftdruck pumpt eine „Warmluftdüse“ - und damit strömt warme Luft aus den subtropischen Breiten Südwesteuropas bis nach Deutschland. Mit den Tiefs „Arvin“ und „Belrem“ erwartet der Wetterdienst Rekordwerte von rund 20 Grad. Ob sich dann nach den Minus-Rekordwerten in der ersten Februarhälfte - Sontra (-25,6 Grad ) oder Bad Berka (-24,1 Grad) - Höchstwerte gegenüber stehen? Die Dekandenhöchstwerte in der zweiten Februarhälfte lagen schon über 21,5 Grad.

Ort Jahr Höchstewert im Januar ? 2021 ? Mühlheim (Baden-Württemberg) 2020 21,5 Grad Freiburg 1958 21,2 Grad Schopfheim 1958 20,7 Grad

Übrigens: Märzwinter nennt sich ein Kälteeinbruch mit Schnee und Minustemperaturen mitten im März - dabei handelt es sich eine sogenannten meteorologische Singularität. So bezeichnet die Meteorologie eigenartige Wetterlagen, die zu bestimmten Zeiten im Jahr in Mitteleuropa auftreten können. Neben dem Märzwinter gehören unter anderem die Eisheiligen, die Schafskälte und der Altweibersommer dazu.

Wann ist der Winter 2020/2021 vorbei? Wann fängt der Frühling 2021 in Deutschland an?

Meteorologische Frühlingsanfang 2021 ist am 1. März. Dieses Datum ist immer fix. Wetterexperten teilen die vier Jahreszeiten immer in drei volle Monate ein. Der Frühling umfasst März, April und Mai. So lassen sich Daten besser vergleichen.

ist am 1. März. Dieses Datum ist immer fix. Wetterexperten teilen die vier Jahreszeiten immer in drei volle Monate ein. Der Frühling umfasst März, April und Mai. So lassen sich Daten besser vergleichen. Kalendarische (astronomische) Frühlingsanfang 2021 ist am 20. März. Dieser wird über den Sonnenstand festgelegt. Und zwar, wenn die Sonne über dem Äquator senkrecht steht. Tag und Nacht sind an diesem Tag gleich lang.

(ml) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

Rubriklistenbild: © DWD-Grafik