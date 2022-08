Gewitter über Deutschland auch in der Nacht: Starkregen und Überschwemmungsgefahr

Von: Stefanie Fischhaber

Teilen

Das Wetter in Deutschland bleibt stürmisch. Am Wochenende erwarten Experten im Süden und Osten des Landes schwere Unwetter und Starkregen.

München - Am Wochenende bleibt der Himmel in vielen Teilen Deutschlands grau: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) macht keine Hoffnungen auf ein trockenes Wochenende. Vor allem im Süden und Osten Deutschlands rechnen Meteorologen mit Unwettern und Starkregen. Im Osten droht Überschwemmungsgefahr.

Nach dem gewittrigen Start ins Wochenende brachte der Samstag vor allem im Osten und Süden Deutschlands erneut Regen und Gewitter. Während sich im Westen und Nordwesten bereits ein Keil mit trockenerer und kühlerer Luft bemerkbar mache, halte sich im Rest des Landes feuchtwarme Luft, hieß es am Nachmittag vom Deutschen Wetterdienst. Die Wahrscheinlichkeit für extreme Regenmengen liege aber niedriger als am Vortag.

Unwetter in Deutschland: Starkregen bringt halbe Monatssumme in wenigen Stunden

Schon am Freitag waren Unwetter mit Hagel und Starkregen über Teile Deutschlands hinweggezogen. In Mittelfranken und in der Oberpfalz standen Hunderte Keller und mehrere Straßen unter Wasser. In Berlin sagten die Punkband Die Ärzte und Rapper Marteria jeweils für den Freitagabend geplante Konzerte ab, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender beendeten das Bürgerfest für ehrenamtlich Engagierte sicherheitshalber vorzeitig.

Doch das Wetter in Deutschland entspannt sich zunächst nicht: Nach wie vor könne es am Samstag Starkregen geben, teilte der DWD mit. Lokal könnten um die 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit fallen, sagte DWD-Meteorologe Marcel Schmid am Freitag. „Dies entspricht teilweise einer halben Monatssumme oder mehr, als bisher im gesamten August gefallen ist“, sagte Schmid. Der DWD warnt vor schweren Gewittern in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin, sowie in Teilen von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern.

Autos fahren nahe Berlin bei starkem Regen durch tiefe Pfützen. © Annette Riedl/dpa

Warnstufe 2: Starkregen und Gewitter von Magdeburg bis Berlin

Im Tagesverlauf nimmt die Schauer- und Gewittertätigkeit vor allem im Osten und Süden zu. Hier warnt der DWD bereits vor Warnstufe 2. Besonders heftige Gewitter werden in einer Linie von Magdeburg bis Berlin erwartet, erklärte Meteorologe Jan Schenk vom weather channel. In der Nacht zum Sonntag ziehen sich die Starkregenfälle in die Regionen zwischen Ostsachsen und Vorpommern bzw. südlich der Donau zurück. Auch am Sonntag (28. August) gibt es im Süden noch einzelne Schauer und Gewitter, teilweise mit Starkregen.

Zum Beginn der neuen Woche gibt es dann nur noch ein geringes Schauerrisiko. Vor allem im Norden und Osten leibt es bewölkt, in der Südhälfte ist es meist sonnig. Trotz der Gewitter fallen die Temperaturen aber kaum: Am Samstag erreichen die Höchstwerte 26 Grad, am Sonntag bei längerem Sonnenschein sogar 27 Grad. Am Montag und Dienstag können im Westen und Süden bis zu 29 Grad erreicht werden. (sf/dpa)