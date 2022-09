War‘s das mit dem Sommer 2022? Diese Woche drohen erst Hitze, dann Blitze

Teilen

Herbstwetter versucht in Deutschland den Sommer zu verdrängen (Symbolbild). © IMAGO / Michael Gstettenbauer

Geht nun der sonnigste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zu Ende? Laut Wetterexperten deutet einiges darauf hin.

Offenbach - Es war der sonnigste Sommer in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnungen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) kürzlich bekannt gab. Doch die sommerlichen Tage sind nun offenbar gezählt, denn der Herbst versucht sich durchzusetzen. In den nächsten Tagen sinken deshalb nicht nur die Temperaturen, sondern es wird auch nass. Vereinzelt kommt es zu Unwettern.

Wetter am Dienstag: Noch sommerliche Temperaturen vor allem im Westen und Südwesten

Der kalendarische Herbstanfang ist zwar erst am 23. September, doch das Wetter könnte schon in der aktuellen Woche herbstlicher werden. Im Nordosten Deutschlands ist es laut DWD am Dienstag teils gering bewölkt und trocken. Lokal kann es jedoch auch zu Schauern und Gewittern mit Starkregen kommen - das geht bis hin zur Unwettergefahr. Der Dienstag ist wohl der heißeste Tag der Woche, allerdings wird es schwülwarm - die Temperaturen liegen zwischen 21 Grad in Vorpommern und 29 Grad am Rhein. Wetter.de spricht sogar von Höchsttemperaturen von bis zu 30 Grad im Westen und Südwesten.

Zwischen den Alpen und Vorpommern klingen die Schauer und Gewitter in der Nacht zum Mittwoch zögerlich ab, sagen indes die DWD-Wetterexperten voraus. Im Rest von Deutschland ist es bis in die Morgenstunden teils gewittrig und es fallen Niederschläge. Im Nordosten der Bundesrepublik liegen die Temperaturen laut Wetter.de demnach nur bei rund 20 bis 24 Grad und es wird windig, besonders an der Küste.

Tief Peggy beeinflusst Deutschlandwetter noch bis Ende der Woche - und es wird nass

Das Zentrum des umfangreichen Tiefs Peggy befände sich aktuell südwestlich von Irland, teilte der DWD am Montag mit. Dort wirbelt es „in seiner spiralförmigen Pracht vor sich hin“, schreiben die Wetterexperten auf Twitter und erklären die Auswirkungen hierzulande so: „Es wird das Deutschlandwetter noch bis Ende der Woche mit feuchter Luft beeinflussen.“

Indes wirbelte auch Tropensturm „Danielle“ durch den Atlantik. Danielle wurde am Freitag vergangener Woche zum ersten atlantischen Hurrikan der US-Saison hochgestuft. Der Wirbelsturm befinde sich über 1400 Kilometer westlich der Azoren und erreiche Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde, teilte das Nationale Hurrikan-Center in Miami am Freitag mit. Allerdings bewege sich der Sturm nur sehr langsam, mit etwa zwei Stundenkilometern in Richtung Westen - deshalb bestünde keine Gefahr für weit entfernte Küstengebiete, heißt es von Experten. Dennoch könnte der Sturm Einfluss auf das Wetter hierzulande haben.

So wird das Wetter am Mittwoch und Donnerstag

Für Mittwoch klingt die DWD-Vorhersage schon ungemütlicher. Demnach kann es wechselnd oder sogar stark bewölkt werden - aus dem Westen ziehen teils kräftige Schauer und Gewitter heran, teils auch Starkregen. Wer indes nordöstlich der Elbe wohnt, kann sich zumindest bis zum Abend über meist trockenes und häufig heiteres Wetter freuen. Während die Temperaturen an der See bei bis zu 20 Grad liegen, erreichen sie 28 Grad am Oberrhein.

In der Nacht zum Donnerstag wird es dann noch nasser. „Bei wechselnder Bewölkung gebietsweise schauerartiger Regen, örtlich mit Gewittern“, so der DWD. Die Temperaturen kühlen auf 16 bis 11 Grad ab. Am Donnerstag ist es dann wechselnd bis stark bewölkt, lokal fällt Regen und es kann vereinzelt zu teils kräftigen Gewittern kommen. Es wird maximal bis zu 19 bis 24 Grad warm und damit schon deutlich frischer als zu Beginn der Woche. Die Tiefsttemperaturen liegen am Donnerstag bei 14 bis 9 Grad.