Wetter-Wende in Deutschland: Temperaturen fallen im ganzen Land - Schnee folgt in Kürze

Meteorologen sagen für Deutschland ein eher durchwachsenes Wochenende voraus. Schnee, Regen und ab und zu auch mal die Sonne wechseln sich ab. Die Temperaturen bleiben meist im einstelligen Bereich.

München - Nachdem es in den vergangenen Tagen fast überall in Deutschland reichlich Sonne und Temperaturen bis an die 20-Grad-Marke gab, kommt nun erst einmal ein Dämpfer auf uns zu: In der Nacht zu Freitag gibt es gebietsweise ergiebige Regenschauer, die später weiter in den Süden ziehen und dort sogar zum Teil in Schnee übergehen. Im Norden klart es dafür zunehmend auf.

Für den Freitag ist für den Süden Regen, in höheren Lagen sogar Schnee vorhergesagt. Die Tageswerte schwanken zwischen sieben Grad im Breisgau und drei Grad in Schwaben. Im Norden und der Mitte Deutschlands zeigt sich die Sonne häufiger bei Spitzenwerten von zwei bis sieben Grad.

Wetter in Deutschland: Wochenende im Norden meist wolkenverhangen - Süden bei maximal zehn Grad mit Sonne

Das Wochenende beginnt zunächst mit umgekehrten Vorzeichen: Der Norden ist von Wolken verhangen, örtlich gibt es Schnee oder Schneeregen, meist aber Nieselregen. Im restlichen Deutschland zeigt sich dafür vermehrt die Sonne. Das Thermometer klettert auf maximal 10 Grad.

Der Sonntag beginnt im Norden ebenfalls grau und regnerisch, auch in den Süden haben es wieder mehr Wolken geschafft. Hier liegen die Spitzenwerte bei acht Grad. Die Mitte Deutschlands und der äußerste Westen dürfen sich auf strahlenden Sonnenschein und bis zu zwölf Grad freuen.

Deutschland-Wetter: Neue Woche beginnt wechselhaft - Sonne und Wolken im Mix

Die neue Woche beginnt dann weiter wechselhaft: Der Norden hat weiter mit grauen Wolken zu kämpfen, während im Süden immer mal wieder die Sonne scheint, gebietsweise auch über längere Abschnitte. Richtige Frühlingsgefühle kommen auch in den kommenden Tagen wohl erstmal nicht auf: Selbst für das häufig sonnen- und temperaturverwöhnte Freiburg im Breisgau sagt kaum ein Wetter-Modell mehr als 14 Grad voraus. (fmü)