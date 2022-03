Wetter in Deutschland: Omega-Hoch bringt viel Sonne mit - aber auch eine Gefahr

Von: Bedrettin Bölükbasi

Das sogenannte Omega-Wetter in Deutschland sorgt für reichlich Sonne - birgt allerdings auch eine Gefahr. © Rainer Droese/www.imago-images.de

In Deutschland macht sich die Omega-Wetterlage breit und sorgt für ein Frühlingsgefühl mit sehr viel Sonne und trockenem Wetter. Sie kann aber auch gefährlich werden.

München - In den vergangenen Tagen herrscht in Deutschland aufgrund eines Hochs nach dem anderen eine erfreuliche Wetter-Lage: Steigende Temperaturen, viel Sonnenschein und ein trockenes Wetter. Der Frühling lässt grüßen. Nach Kai, Lino und Martin bringt nun das neue Hochdruckgebiet Noe die sogenannte Omega-Wetterlage und damit erneut gutes Wetter. Und Omega dürfte Deutschland noch einige Zeit beschäftigen.

Deutschland-Wetter: Omega-Lage im ganzen Land - März wird sonnig und besonders trocken

Das Druckgebilde sieht auf der Wetterkarte tatsächlich aus wie ein griechischer Omega-Buchstabe - daher auch der Name. Viel wichtiger sind jedoch die Eigenschaften des Wetters. „Solche Wetterlagen gelten als sehr stabil. Im Sommer können sie wochenlang Sonne, Hitze und Trockenheit bringen. Dann passiert beim Wetter nichts mehr. Das merken wir auch“, heißt es in einer Pressemitteilung des Wetterportals Wetter.net zum aktuellen Wetter am Donnerstag (10. März).

Demnach wird in Deutschland auch in den nächsten Tagen kein Niederschlag erwartet. Stattdessen rechnet das Portal mit noch mehr Sonne weit über den üblichen Werten für den März: „Die Sonne gibt alles, sie hat in den ersten 9 Märztagen das Sonnenscheinsoll für den gesamten Monat schon zu 61 Prozent erreicht. Wahrscheinlich am Montag oder Dienstag haben wir schon den üblichen Sonnenscheinwert für den ganzen Monat erreicht. Das wird ein sehr sonniger und besonders trockener Monat werden.“

Deutschland-Wetter: Omega wird wohl lange anhalten - Wolken am Wochenende bringen kein Regen

Und wie es aussieht, wird diese sonnige und trockene Lage Deutschland noch lange begleiten. „Die Omega-Wetterlage könnte Deutschland noch über Wochen beschäftigen“, betonte der Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met gegenüber Wetter.net. Aus der Sicht von Meteorologen bezeichnete er das Wetter als „ziemlich öde“. Es gebe „kaum etwas Neues in den Wetterkarten, nur Sonne, Sonne und nochmals Sonne“, so Jung.

Die einzige Ausnahme sei das Wochenende. Zwar würden sich am Samstag und Sonntag „ein paar Wolken“ aus Frankreich in den Westen „mogeln“, allerdings würden sie erneut keinen Regen bringen. Trotzdem gehe das sonnige Wetter im Norden, Osten und Süden weiter. Mit dem Beginn der neuen Woche am Montag hieße es schließlich erneut überall: „Sonne satt“.

Deutschland-Wetter: Omega riskiert Waldbrände - Entwarnung für mögliche Ukraine-Radioaktivität

Natürlich ist das Wetter höchst erfreulich, allerdings birgt Omega auch eine bestimmte Gefahr: Schon jetzt herrscht ein erhöhtes Risiko von Waldbränden aufgrund des sehr trockenen Wetters in Kombination mit starkem Sonnenschein. „Die Waldbrandgefahr ist bereits stark angestiegen“, warnte auch Jung und verwies dabei auf die Erhöhung der Warnstufen durch den Deutschen Wetterdienst: „Verbreitet herrscht Stufe 3 von 5, im Osten wird bald sogar Stufe 4 von 5 erwartet und das alles noch im März.“

Jung machte ebenfalls darauf aufmerksam, dass die Wetterlage unüblich für diese Jahreszeit ist - sowohl die Waldbrandgefahr, als auch der bereits eingetretene Niedrigwasser-Pegel des Rheins. „Zum Winterende sollte das eigentlich alles anders sein“, lautete die Einschätzung von Jung dazu.

Daneben gibt es aber im Gegensatz zur Waldbrandgefahr auch positive Nachrichten mit Bezug auf den Ukraine-Konflikt. Aufgrund der Zusammenstöße im Umfeld von Atomreaktoren und Meldungen über eine abgebrochene Stromzufuhr zum ehemaligen Reaktor Tschernobyl wächst die Sorge um einen möglichen radioaktiven Unfall. Derzeit ist die Gefahr für Deutschland allerdings gering. Dazu schreibt das Wetter.net-Portal: „Der Wind kommt derzeit übrigens nicht aus der Ukraine zu uns. Sollte es dort zu ‚Problemen‘ in Zusammenhang mit Radioaktivität kommen, so ist die Luftströmung derzeit nach Süden gerichtet.“ (bb)