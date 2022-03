Wetter-Prognose deutet auf Rekord-März hin - das gab es seit 1881 nicht

Von: Max Darga

Teilen

Nach einem sehr nassen und von Stürmen durchzogenen Februar wird der März wohl der trockenste seit 1881 werden.

Wiesbaden - Eigentlich ist es eine schöne Abwechslung. Nachdem im Februar das Wetter durch mehrere schwere Stürme definiert wurde, zeigte sich der März bisher von einer sehr sonnigen und zahmen Seite. Vereinzelt gab es in Deutschland Regen, aber im Großen und Ganzen könnte dieser Monat der trockenste seit 1881 - vielleicht sogar der sonnigste aller Zeiten werden.

Doch nicht alles, was schön und gut klingt, muss auch etwas positives sein. Das Ausbleiben von Regen und zeitgleich viel Sonne samt steigenden Temperaturen können für die Landwirtschaft schnell zu einem echten Problem werden. Zwischenzeitlich gibt es in Deutschland sogar steigende Waldbrandgefahr, da der Boden und die Vegetation stark ausgetrocknet sind.

Wetterprognose für Deutschland: Kurze Regen-Phase möglich

Am Mittwoch zieht ein Tief über die Mitte Deutschlands - inmitten eines Hochs. Dieses Tief bringt Regen vom Saarland über Rheinland-Pfalz und Hessen bis nach Sachsen. Auch im Süden Nordrhein-Westfalens und im Norden von Baden-Württemberg sowie im Norden Bayerns kann es dadurch zu Niederschlägen kommen. Die Rede ist von stellenweise 10 bis 15 Liter pro Quadratmeter.

Nach aktuellen Einschätzungen könnte es das dann auch fürs Erste gewesen sein mit dem Regen im März, meint Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met,gegenüber dem Wetterportal wetter.net: „Das sind ja schlimme Aussichten in Sachen Niederschläge. Nach den aktuellen Regenfällen heute, könnte es am Donnerstag im Norden noch letzte Tropfen geben und dann wäre bis Monatsende Trockenheit angesagt.“

Wasserstände in Gewässern niedrig: Wetter-Experte sieht Zeichen für Frühjahrsdürre

Zum Wochenende verstärke sich das sogar nochmal: „Das neue Hochdruck-Bollwerk schafft es dann über der Nordsee auf einen Luftdruck von rund 1050 Hektopascal und das wäre extrem hoch und damit auch sehr stabil. Da würde so schnell kein Regentief mehr zu uns nach Deutschland kommen.“ Dass Flüsse und Seen bereits im März einen niedrigen Wasserstand haben, sei ungewöhnlich, so Jung, gerade weil zu diesem Zeitpunkt eigentlich der Schnee schmilzt.

„Der Rhein beispielsweise sinkt und sinkt. Viel kann bei der Schneeschmelze auch nicht mehr kommen. Im Schwarzwald beispielsweise ist die Schneedecke eher nur noch dürftig. In den Alpen sind im vergangenen Winter auch keine Schneemassen vom Himmel gekommen“, fasst Wetter-Experte Jung zusammen. Es bleibe abzuwarten, was der April bringt. „Es deutet einiges auf eine neueFrühjahrsdürre hin.“

Für den Sommer bedeute das noch nichts, erklärt Jung. Aus dem Wetter im März ließen sich keine Aussagen bezüglich des Sommers treffen. „Da werden die Karten neu gemischt.“

Lesen Sie auch Selenskyj fordert Putins Soldaten zur Fahnenflucht auf: „Hatten sie nicht erwartet“ Der Widerstand der Ukrainer zeigt Wirkung auf Putin, ist sich ihr Präsident Selenskyj sicher. Bringen neue Ukraine-Russland-Verhandlungen einen Fortschritt? Der News-Ticker. Selenskyj fordert Putins Soldaten zur Fahnenflucht auf: „Hatten sie nicht erwartet“ Ukraine-Krieg: Experte sieht eigene Motive für Schröder bei Putin - Ex-Kanzler plant wohl nächste Schritte Gerhard Schröder könnte als Friedensvermittler im Ukraine-Konflikt auftreten. Doch der Altkanzler war zuletzt scharf in die Kritik geraten. Resultate könnte es am Samstag geben. Ukraine-Krieg: Experte sieht eigene Motive für Schröder bei Putin - Ex-Kanzler plant wohl nächste Schritte

So wird das Wetter in den nächsten sieben Tagen in Deutschland

Der Dienstag bringt noch teils etwas Regen mit sich, aber nur in der Mitte Deutschlands. Generell ist es bewölkt und die Temperaturen liegen zwischen 10 bis 17 Grad. Am Mittwoch beginnt das sonnige Wetter, das in den meisten Regionen Deutschlands auch bleiben wird. Ein sonniger Mix mit einigen Wolken kann bei 12 bis 20 Grad erwartet werden. Nur noch der Norden muss am Donnerstag mit Wolken und vielleicht sogar etwas Regen rechnen. Im Rest der Bundesrepublik scheint die Sonne bei 12 bis 18 Grad.

Laut Wetterprognose läutet der Freitag das frühlingshafte Wochenende mit viel Sonne ein. Es bleibt trocken und es werden Temperaturen zwischen 12 und 18 Grad erwartet. Der Samstag wird wieder etwas kühler bei 10 bis 15 Grad, wenn auch weiterhin freundlich und trocken. Am Sonntag werden dieselben Temperaturen wie am Tag zuvor erwartet. Die Sonne lacht vom Himmel.

Der Start in die Woche ist dann voraussichtlich wieder etwas wärmer. 11 bis 17 Grad und 12 bis 17 Grad werden am Montag beziehungsweise am Dienstag erwartet. Auch in der kommenden Woche wird es allem Anschein nach viel Sonne geben und trocken bleiben.

Saharastaub über Deutschland färbt Wolkendecke am Dienstag ein

Wo am Dienstag noch Regen fällt, kann auch noch etwas Saharastaub enthalten sein. Er kann dafür sorgen, dass es vielleicht noch etwas mehr Niederschlag geben könnte. Die Staubpartikel binden sich nämlich in der Luft mit Wassermolekülen und können so dafür sorgen, dass sich Wolken bilden und so auch unter Umständen Niederschläge kurzfristig zunehmen. Der Regen kann dann aufgrund der Farbe des Staubs rötlich-bräunlich eingefärbt sein, weswegen bei dem von Stürmen nach Deutschland getragenen Saharastaub teils von „Blutregen“ die Rede ist. (mda)