Deutschland-Wetter: Gefährliche Wetterlage im Anmarsch - jetzt kommt der Frost

Eine sogenannte Vb-Wetterlage ist im Anmarsch. Heftige Regenschauer, Hochwasser und Schnee bis ins Flachland sind möglich.

Ein Wetter-Phänomen bedroht Deutschland.

Starke Regenfälle und Schneeschauer sorgen für Hochwassergefahr.

Jörg Kachelmann war bereits am Donnerstag (7.11.) im Schnee unterwegs.

Update vom 8. November 2019: Deutschland bleibt im Warnzustand. Eine sogenannte Vb-Wetterlage, bei der ein Tiefdruckgebiet auf Höhenströmungen trifft, kann zu heftigen Regenschauern und Hochwasser in Deutschland führen.

Bereits am Freitag, 8. November, kann die Schneefallgrenze auf 500 Meter sinken. Betroffen sind nicht nur die Alpen. Auf schneebedingte Rutschgefahr müssen sich auch die Menschen in Schwarzwald, Allgäu, Fränkische Schweiz und Schwäbische Alb einstellen. Sogar im Mittelgebirge kann es zu Schneefällen kommen. Davor warnen wetter.de und unwetterzentrale.de.

Während es im Süd-Westen regional auf den Straßen zu Schnee-Chaos kommen kann, ziehen die Tiefausläufer am Freitag bis in den Nordosten Deutschlands. Hier ist bereits mit ersten Regenfällen zu rechnen, leichte Vorboten des für die kommende Woche prognostizierten Extrem-Unwetters.

Deutschland-Wetter: Gefährliche Vb-Wetterlage droht

Nachricht vom 7. November 2019: Bei der sogenannten Vb-Wetterlage, gesprochen „Fünf-b“, handelt es sich um ein Tiefdruckgebiet, das seinen Ursprung im italienischen Golf von Genua hat und anschließend über Höhenströmungen gen Norden getrieben wird, über Polen und Tschechien nach Skandinavien. Manchmal ist aber auch die Ostseite Deutschlands betroffen, die dann mit schweren Niederschlägen zu kämpfen hat.

Deutschland-Wetter: So gefährlich wird uns die Vb-Wetterlage

Genau dieses Szenario befürchten Experten nun für das kommende Wochenende, wie news.de berichtet: Demnach drohen den Mittelgebirgen in Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen sehr heftige Regenschauer. Es bestünde dort auch Hochwassergefahr.

Deutschland-Wetter: Schneefall oberhalb von rund 700 Metern

Bereits in den vergangenen Tagen hatten Experten vor einer gefährlichen Wetterlage gewarnt. Und tatsächlich: Oberhalb von etwa 700 Metern soll sich der Niederschlag bereits am Samstag in Schnee oder Schneeregen verwandeln, der jedoch nur in hohen Berglagen liegenbleibt.

Die Prognose des Deutschen Wetterdiensts bezieht sich dabei allerdings nur auf die kommenden Tage. Meldungen, wonach ein Rekordwinter schon feststünde, widersprach der Meteorologe Jörg Kachelmann entschieden. Am Donnerstagvormittag meldete er sich dann mit einem Winter-Bild vom Taubenstein:

Schnee also an diesem Wochenende, aber wie sieht es am 24. Dezember aus? Beim Thema Weihnachtswetter haben Experten nun eine erste Prognose gewagt. Ein Fußball-Magazin will ein Tiefdruckgebiet auf den Namen eines Kult-Kickers taufen - dabei drängt die Zeit.

huc

Rubriklistenbild: © dpa / Nicolas Armer