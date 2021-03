Wetter: Temperatur-Absturz um bis zu 25 Grad: Winter kommt zurück – mit Dauerfrost und Schneefall

Sonne und Frühlingsgefühle bleiben trügerisch: Ein massiver Temperatursturz bringt den Winter zurück nach Deutschland und sorgt für eisige Nächte.

München - Es war einfach zu schön um wahr zu sein: Wie aus dem nichts schossen die Temperaturen im Februar in ein verfrühtes Frühlings-Hoch. Die Deutschen kriechen fröhlich aus ihren Lockdown-Löchern und die Schlange an der Eisdiele nebenan sieht eher nach Mai aus, als nach Februar. Auch zu Beginn der ersten März-Woche macht Hoch „Jacqueline“ dem meteorologischen Frühlingsanfang alle Ehre und sorgt für hohe Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Werten im zweistelligen Bereich: „Am Mittwoch dürften [...] die höchsten Temperaturen gemessen werden, am Oberrhein sind lokal 16 bis 17 Grad möglich.“ Bis auf ein paar Nebelfelder bleibt es außerdem großenteils niederschlagsfrei und sonnig.

Trotz Sonnenschein sollte der Wintermantel allerdings noch nicht gänzlich im Schrank verschwinden. Schon seit einigen Wochen warnen Wetter-Experten vor einem erneuten Winter-Einbruch im März. Diese Befürchtungen scheinen sich jetzt zu bestätigen. Schon in der Nacht zum Donnerstag könnten die Temperaturen radikal sinken. Ein Tief über Russland schickt eine Kaltfront in Richtung Deutschland und beendet das Frühlingswetter im wahrsten Sinne des Wortes eiskalt. Bis zu zehn Grad kälter könnte es demnach schon ab Donnerstag werden.

Schnee und Dauerfrost im März: Der Winter kommt zurück nach Deutschland

Auch die darauffolgende Woche bleibt der März voraussichtlich ungemütlich. „In der ersten März-Woche geht es ein bisschen runter, in der zweiten März-Woche schon sehr viel deutlicher, wahrscheinlich schon unter den klimatologischen Schnitt“, erklärt Jan Schenk vom Weather Channel. Ab Freitag rechnet der DWD schließlich besonders in der südlichen Hälfte der Bundesrepublik mit andauernden Schneefällen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Ob die Temperaturen schließlich noch weiter sinken oder ob wir lediglich nachts mit Dauerfrost rechnen müssen, steht noch nicht fest. Ein alternatives Wetter-Modell aus den USA schlägt hier optimistischere Töne an. Sicher ist aber: Ganz so frühlingshaft wie das Februar-Ende wird der März mit Sicherheit nicht bleiben. Der Wintermantel sollte also in Reichweite bleiben.

