Wetter in Deutschland: Experte spricht von „Schockprognose“ - „Man kann sich ausmalen, was das bedeutet“

Ja, es ändert sich was. Sollte der Mensch in einem hohen Masse dafür verantwortlich sein, was landläufig unterstellt wird, sollten wir uns um die Zahl der Erdenbürger in Zukunft sorgen. Aber, wir werden schon alle retten, so lange, bis alles übervoll ist. Also, keine Panik...ich werde im nächsten Sommer mit dem Boot durchs Wasser pflügen und mit meinen Kindern bei angenehmer Wärme den Sommer genießen.