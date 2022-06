Hitzewelle zum Sommerstart im Juni: Wie lange halten die extremen Temperaturen an?

Von: Nadja Zinsmeister

Ein Sommerwochenende in München (Symbolbild). © Wolfgang Maria Weber / IMAGO

Der Sommer in Deutschland hat mit viel Sonne und hohen Temperaturen gestartet. Doch wie lange hält diese Hitzewelle an?

München - Viel Sonne, kaum Regen. Der Sommer 2022 hat in Deutschland mit einer echten Hitzewelle gestartet. Besonders mit den hohen Temperaturen am vergangenen Wochenende war der Juni bisher für diese Jahreszeit viel zu warm. Auch andere Länder wie Italien haben aktuell mit extremer Trockenheit zu kämpfen, dort soll jetzt sogar der Gardasee angezapft werden. Doch das kann sich bald ändern: Experten beobachten, dass zumindest das Wetter in Deutschland voraussichtlich schon bald eine andere Richtung einschlagen wird als gedacht.

Hitzewelle in Deutschland: Wie sieht der weitere Sommer im Juni und Juli aus?

Der weitere Verlauf des Sommers in Deutschland könnte in den kommenden Monaten deutlich weniger von der bisherigen Hitze bereithalten: Im Juni sei es laut wetterprognose-wettervorhersage.de zwar noch möglich, dass die 30 Grad-Marke nochmal erreicht wird. Wahrscheinlicher seien aber eher Temperaturen zwischen 22 und 26, beziehungsweise örtlich 28 Grad. Damit würde Deutschland schon jetzt nicht mehr ganz so heißes Wetter wie am letzten Wochenende erwarten.

Spätestens im Juli sollen die extrem heißen Sommertage dann aber erstmal vorbei sein: Prognosen von wetter.de zufolge sei besonders im Norden nur noch selten mit Temperaturen in der Nähe der 30 Grad-Marke zu rechnen, dafür könnte es zu kühleren Tagen mit teils unter 20 Grad kommen. Im Westen könnte es zwar etwas wärmer, insgesamt aber ebenfalls wechselhaft und teils kühler als im Norden werden. Ein kleiner Lichtblick für Sommerliebhaber: Im Westen und im Osten soll es dafür zumindest zwischen Ende Juni und Anfang Juli kurz noch einmal richtig heiß werden, möglich seien Temperaturen über 35 Grad.

Sommerwetter in Deutschland: Die größte Hitze trifft den Süden

Der Süden dürfte den Prognosen zufolge im Vergleich auch im Juli noch am meisten Sonne abbekommen und somit immer wieder auch im kommenden Monat die 30-, Ende Juli sogar die 34 Grad-Marke erreichen. Dafür sei im Süden aber auch mehr Regen zu erwarten als in den anderen Teilen Deutschlands. So soll es in ganz Deutschland zu mehr Regenfällen im Juli kommen, im Süden jedoch am meisten. Die Hitzewelle dürfte damit eher früher als später schon wieder zu Ende gehen. Laut den aktuellen Prognosen hält der Juli dann ein normales Sommerwetter bereit. (nz)