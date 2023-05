„Dürre zurück in Deutschland“: Wetter-Experte befürchtet extreme Sommerprognose

Von: Robin Dittrich

Erst im Mai fing das warme Wetter im Jahr 2023 an. Der Wetter-Experte Dominik Jung sagt jetzt eine regelrechte Hitzeperiode und Dürre hervor.

Kassel – In einigen Ländern Europas kommt es aktuell zu längeren Hitzeperioden. In Spanien setzte es im April immer neue Klima-Rekorde. Der Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net sagt ähnliche Zustände auch für Deutschland vorher.

Hitzeperiode im Anmarsch: Droht eine Dürre in Deutschland?

Die positivste Meldung von Dominik Jung zum Beginn des Juni: „Dauersonne bis zum nächsten Wochenende! Längste Schönwetterphase des aktuellen Jahres.“ Was für den Juni für viele Menschen erst einmal nach einem Traumsommer klingt, könnte der Landwirtschaft zu schaffen machen: „Der Juni soll sehr warm und trocken ausfallen.“ Regen soll in den kommenden Wochen erst einmal ausbleiben – lediglich in den Alpen könnte es ein paar Schauer und Gewitter geben.

„Es hat doch in den ersten vier Monaten des Jahres genug geregnet“, könnte sich der ein oder andere denken. Zu diesen Zeitpunkten war es jedoch nicht ansatzweise so warm wie im Mai 2023. „Bisher fielen im Mai auf ganz Deutschland hochgerechnet 40 Prozent zu wenig Regen. So wird der Monat auch enden, in den ersten fünf bis zehn Junitagen bleibt es auch so.“ Der Wetter-Experte Jung lässt mit seiner Prognose für den Sommer aufhorchen: „Die Dürre ist wieder zurück in Deutschland.“

Wann kommt der Regen zurück nach Deutschland?

Ernten könnten sich aufgrund der anhaltenden Trockenheit verzögern. Regnen soll es erst wieder in Richtung Mitte Juni, die sogenannte Schafskälte dürfte vor allem Landwirte freuen. Dabei könnte es sich jedoch um ein kurzes Vergnügen handeln. „Vielleicht wird uns das trockene, sonnige und warme Wetter sogar den gesamten Sommer 2023 begleiten.“ Wie die US-Wetterbehörde NOAA vermeldete, wird dort sogar auf einen der fünf wärmsten Sommer seit dem Jahr 1881 gesetzt.

So wird das Wetter in der kommenden Woche:

Pfingstmontag: 17 bis 27 Grad, sonnig, trocken, nur in den Alpen Gewitter

17 bis 27 Grad, sonnig, trocken, nur in den Alpen Gewitter Dienstag: 19 bis 26 Grad, meist freundlich und trocken

19 bis 26 Grad, meist freundlich und trocken Mittwoch: 20 bis 27 Grad, meist sonnig, trocken

20 bis 27 Grad, meist sonnig, trocken Donnerstag: 18 bis 27 Grad, viel Sonnenschein und trocken

18 bis 27 Grad, viel Sonnenschein und trocken Freitag: 17 bis 27 Grad, meist sehr sonnig und trocken

Rund ein bis zwei Grad wärmer könnte es im Juni in Deutschland 2023 im Vergleich zum Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020 werden. Es ist nicht das erste Jahr, in dem der Sommer trocken und warm wird – bereits in den letzten beiden Jahren war das der Fall. „Uns könnte jetzt tatsächlich eine Dürre 3.0 drohen“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Panik will Jung aber noch nicht verbreiten: „Bisher sind das alles nur klimatologische Trends. Die weiteren Entwicklungen muss man abwarten.“