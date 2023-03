Wetter-Achterbahn in Deutschland: Frühling kehrt ein – Bis zu 21 Grad möglich

Der Frühling hält Einzug in Deutschland – allerdings wohl nicht dauerhaft. Die kommende Woche bringt ein Auf und Ab der Temperaturen, besonders Montag wird vielerorts sehr mild.

Offenbach – April-Wetter im März: In der Nacht zum Samstag (11. März) bringt eine Kaltfront erneut Schnee nach Deutschland, am Montag klettern die Temperaturen dann in Teilen des Landes auf fast 20 Grad. Das geht aus dem aktuellen Bericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net sagt sogar bis zu 21 Grad voraus. Allerdings bleibt der Frühling wohl nicht dauerhaft, schon am Mittwoch kommt es zum nächsten Kälteeinbruch.

Wetter in Deutschland: Kälteeinbruch am Wochenende – Frühlingswetter am Montag

Während im Norden Deutschlands Meeresluft polaren Ursprungs vorherrscht, liegt über der Mitte und dem Süden des Landes feucht-milde Atlantikluft. Die Tiefsttemperaturen im Norden liegen am Freitag und Samstag bei bis zu minus drei Grad, es fällt auch in tieferen Lagen Schnee – im Erzgebirge und im Harz sogar über zehn Zentimeter.

Die markante Luftmassengrenze über Deutschland sorgt dafür, dass die Temperaturen am Sonntag in der Südwesthälfte auf neun bis 13 Grad steigen. Im Rest des Landes liegen sie bei vier bis zehn Grad. Obwohl der kalendarische Frühling erst am 20. März beginnt, bringt der Anfang der kommenden Woche bereits Frühlingswetter mit sich – wenn auch nur kurzzeitig. Am Montag folgt ein Temperaturanstieg auf milde zwölf bis 19 Grad, wobei es in Südbaden am wärmsten wird. Am Oberrhein können bis zu 21 Grad erreicht werden. Lediglich ganz im Norden von Deutschland verharren die Temperaturen auch zum Beginn der Woche weiterhin auf unter zehn Grad. Insgesamt ist es bedeckt, die Wolkendecke lockert allerdings vereinzelt auf. Besonders Niederbayern und der Alpenraum bleiben meist trocken.

In der 10-Tages-Vorhersage des DWD ist von einem Auf und Ab der Temperaturen die Rede, schon am Dienstag wird es mit sieben bis 13 Grad wieder kühler. Die Tiefstwerte am Mittwoch sinken dann auf minus ein Grad, es kann erneut zu einzelnen Schnee-, Regen- oder Graupelschauern kommen. Schon am kommenden Freitag (17. März) sind die frühlingshaften Temperaturen dann wieder zurück: Die Höchstwerte klettern auf acht bis 17 Grad, die Tiefstwerte liegen mit zwei bis sieben Grad im Plusbereich.

Nach Schnee und Sturm kehrt der Frühling in Deutschland ein – wenn auch nur kurzzeitig. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Wie wird das Wetter? DWD warnt vor orkanartigen Böen in Teilen Deutschlands

Am Freitag (10. März) kann es in den Hochlagen des Schwarzwaldes, der Alpen und des Bayerischen Waldes zu Unwettern in Form von orkanartige Böen kommen, warnt der DWD. Die Böen können Geschwindigkeiten von 105 bis 119 Kilometern pro Stunde erreichen.

An der Nordsee und in der südlichen Hälfte Deutschlands sind Sturm- und Windböen möglich, die mit über 50 bis zu 89 Kilometern pro Stunde übers Land fegen. Nachts herrscht außerdem vielerorts geringe Glättegefahr. In den Alpen und in den östlichen Mittelgebirgen kommt es zu leichtem Schneefall.