Schwere Unwetter-Warnung für Pfingsten: Besonders Süden Deutschlands betroffen

Von: Nadja Zinsmeister

Blitze entladen sich während eines Gewitters. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der Pfingstsonntag könnte in einigen Teilen Deutschlands sehr ungemütlich werden. Der deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern - bis zur höchsten Meldestufe.

München - Mit viel Sonne und Hitze hat das lange Pfingstwochenende in Deutschland begonnen. Doch das wird sich voraussichtlich ab dem Pfingstsonntag ändern. Der Deutsche Wetterdienst veröffentlichte am Samstag eine Unwetterwarnung für einige Teile Deutschlands, die Orkanböen und schweren Hagel mit sich bringen können.

DWD warnt vor schweren Gewittern am Pfingstsonntag

Verantwortlich dafür sei ein Tiefdruckgebiet, mit dem schwül-warme Subtropikluft in die Südwest-Hälfte Deutschlands käme, während ein Hochdruckgebiet mit trockener Luft im Norden und Osten dagegenhält. Im Norden und Osten passiere laut dem DWD am Sonntag deshalb noch nichts. Anders sieht es aber in den anderen Teilen von Deutschland aus.

Schwere Unwetter im Süden Deutschlands: Orkanböen und starker Hagel möglich

Bereits ab dem Morgen ziehen laut der Warnung vom Westen Gewitter auf, die zunächst noch einmal abklingen und sich dann am Nachmittag noch einmal verstärken. Die größte Unwettergefahr bestehe dann ab nachmittags vom Bodensee über den Odenwald, Bayern bis Thüringer Wald und Vogtland. Gerechnet werden müsse nicht nur mit Starkregen, sondern auch mit heftigen Böen, die bis zu Orkanstärke erreichen können. Auch Hagel mit bis zu fünf Zentimetern könne auftreten. Zu den Gewittern käme am Sonntagnachmittag und am Abend.

Bereits am Freitag sei im Landkreis Ostallgäu ein Blitz in eine Fichte eingeschlagen, die daraufhin auf das Dach eines Hauses gekracht war. Das Haus wurde mittelschwer beschädigt, teilte die Polizei am Samstag mit. Am selben Tag blieb ein Autofahrer im 70 Zentimeter tiefen Wasser auf einer überfluteten Straße stecken. Sollten die Unwetter am Sonntag die vierte und damit höchste Warnstufe erreichen, wären ähnliche Schäden möglich. (nz)