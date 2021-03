Extremwetter-Warnung in Deutschland: KATWARN löst aus! „Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien“

An diesem Donnerstag gelten wegen eines Tiefs für fast ganz Deutschland Warnungen der Meteorologen - auf Sturmtief „Klaus“ soll direkt das nächste folgen.

Das Wetter in Deutschland wird erstmals 2021 richtig stürmisch.

Für Regionen oberhalb von 1000 Metern gilt ab 11. März eine amtliche Warnung.

Auf Sturmtief „Klaus“ soll kurz darauf direkt das nächste folgen.

Update vom 11. März, 9.31 Uhr: Das Sturmtief „Klaus“ wird sich nach einer Prognose am stärksten im Nordwesten Deutschlands bemerkbar machen, und zwar zwischen 12 und 15 Uhr am Donnerstag. Es gelten bereits Unwetter-Vorwarnungen. Sie werden wahrscheinlich in den kommenden zwei bis drei Stunden „scharf“ geschaltet, schreibt Meteorologe Dominik Jung in seinem Newsletter für wetter.net.

Wegen der Extremwetter-Lage sind Vorsichtsmaßnahmen angezeigt (siehe unsere Erstmeldung unten). Bei Aufenthalten im Freien sollte man vorsichtig sein. Bundesweit sind Böen möglich, dazu starker Regen. Der Sturm lässt zum Abend nach, hieß es.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Morgen für den Großteil Deutschlands eine Wetterwarnung der Stufe 2 (von 4) aus und wies auf seiner Webseite auf die Gefahr von orkanartigen Böen oder Orkanböen an der Nordsee, auf dem Brocken und in den Hochlagen des Schwarzwaldes hin.

Sturm „Klaus“ - sowie ein weiterer am Samstag - werde Jung zufolge dafür sorgen, dass die kommende Woche kühl und nass wird: „Der Frühling ist nach der Sturmserie heftig ausgebremst.“

KATWARN löst aus! Amtliche Warnung für Deutschland - Meteorologe spricht von „Sturm-Doppelschlag“

Unsere Erstmeldung vom 10. März: Offenbach - „Katwarn“ hat für den 11. bis 12. März für Deutschland eine amtliche Unwetterwarnung vor Extremwetter ausgegeben. Sie gilt von Donnerstagfrüh, 4 Uhr, bis Freitagfrüh, 6 Uhr. Grund ist die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für das Sturmtief „Klaus“, das ab Donnerstag heraufzieht.

Oberhalb von 1000 Metern ist dann mit orkanartigen Böen mit Wind-Geschwindigkeiten zwischen 100 und 115 Stundenkilometern zu rechnen. Dabei können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt, meldet die Warn-App. Es sei auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände zu achten und Abstand zu Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten.

„Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!“, heißt es.

Unwetterwarnung wegen Orkantief „Klaus“: „Parkanlagen meiden“

Das Unwetter werde zur Mittagszeit am stärksten sein und die Regionen zwischen Eifel-Harz und Nordsee am heftigsten treffen, sagte der RTL-Meteorologe Christian Häckl zu wetter.de. „Auf den höchsten Gipfeln der Mittelgebirge wie Brocken oder Feldberg im Schwarzwald sind Orkanböen bis Tempo 140 zu erwarten – was dort aber nicht außergewöhnlich ist.“

Häckl warnte vor der Mittagszeit: „Man sollte zwischen etwa 10 und 16 Uhr am Donnerstag auch Parkanlagen meiden, weil selbst hier die Gefahr besteht, dass größere Äste abbrechen können. Zudem könnte es für größere, windanfällige Baugerüste brenzlig werden.“

Sturmwarnung für Deutschland: DWD erwartet wechselhaften Wetterabschnitt

Mit der Ankunft des Tiefs „Klaus“ beginnt laut DWD hierzulande ein wechselhafter und sehr windiger Witterungsabschnitt. Das Zwischen-Hoch „Luitgard“ am Mittwoch stehe lediglich für die „Ruhe vor dem Sturm“. In Ostvorpommern werden dann zwar Temperaturen von fünf Grad und am Oberrhein bis zu 13 Grad erreicht. Auch im Südwesten und östlich der Elbe ist es noch einmal länger sonnig.

+ Sturmtief „Sabine“ wütete im Februar 2020 in Deutschland. © Bodo Marks/dpa

Doch schon ab Mittwochnachmittag wird sich der der Wetterwechsel im Westen und Nordwesten wohl mit auffrischendem Südwind ankündigen. An der Nordsee werden erste stürmische Böen erwartet. In Begleitung kommen Regen, wechselhaftes Schauerwetter und einzelne Graupelgewitter. Ein großflächiges Unwettergeschehen sei am Donnerstag allerdings nicht zu erwarten, sagte ein DWD-Sprecher. Waldspaziergänge sollten dennoch vermieden werden.

Wetterumschwung in Deutschland: „Hoch vom Atlantik hat es schwer“

Der Diplom-Meteorologe Dominik Jung warnte nach „Klaus“ vor einem weiteren Sturmtief bereits an diesem Samstag - diesmal sollen die Mitte und der Süden Deutschlands am stärksten betroffen sein. Auch hier seinen Böen von bis zu 100 Stundenkilometern möglich. Bei einem derartigen Sturmtief könne stets Lebensgefahr bestehen, daher mahnt auch Jung zu Vorsichtsmaßnahmen, wie sie auch Katwarn und der DWD empfehlen.

„Das Hoch vom Atlantik hat es schwer und kann sich zunächst nicht voll bei uns durchsetzen“ schrieb Jung vom Wetterdienst Q.met in seinem Newsletter, der mit „Sturm-Doppelschlag“ überschrieben war. Daher bleibt es kommende Woche wohl recht kühl mit gelegentlichem Regen oder Schneeregen.

Rubriklistenbild: © Bodo Marks/dpa