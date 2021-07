Extremwetter in Europa: Knackt Spanien heute den Hitze-Rekord?

Gluthitze in Südeuropa

Spanien kämpft mit einer extremen Hitzewelle. Kommt es in dem beliebten Urlaubsland am Montag zu einem Temperatur-Rekord?

München - Sommer, Sonne, Badespaß? Während das Wetter in Deutschland wechselhaft ist, erwartet Spanien am Montag (12. Juli) extreme Temperaturen. Schon am Wochenende kämpfte das Land mit der Hitzewelle. Hintergrund ist ein Tiefdruckgebiet, das Saharaluft nach Spanien bringt. Droht dem Urlaubsland ein Hitze-Rekord? Der europäische Rekordwert wurde im Jahr 1977 in Athen gemessen. 48 Grad heiß wurde es damals in Griechenland.

Hitze-Rekord in Europa am Montag? - Experten prognostizieren bis zu 50 Grad Celsius

ARD-Meteorologe Karsten Schwanke twitterte am Donnerstag (8. Juli): „Am Montag könnte es in Spanien noch heißer werden als am Donnerstag. [...] Ich schätze, rund 48 Grad sind möglich.“ Seinen Tweet versah der Experte mit einer Grafik. Von orange über dunkelrot bis violett: Die Farbskala veranschaulichte deutlich, welche Hitze auf Spanien zukommt. Schon am Wochenende wurden um die 45 Grad in der spanischen Stadt Murcia gemessen.

Am Montag könnte es in #Spanien noch heißer werden als am Sonntag. Für den Raum Murcia gibt das DWD-Modell ICON-EU > 46 °C heraus. Temperatur in 1550m > 30°C. Ich schätze, rund 48 Grad sind möglich. #Hitzewelle pic.twitter.com/xOFa1hc2xf — Karsten Schwanke (@KSchwanke) July 8, 2021

Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von wetterkontor.de sagte, dass eine solche Hitze nicht wirklich außergewöhnlich sei. Darüber berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Das kann immer mal wieder vorkommen“, so der Experte. Daran, dass der europäische Rekord geknackt werden könnte, glaube Schmidt nicht. „Höchstens an einer extrem gelegenen Wetterstation“, so der Experte gegenüber dem RND.

Wetter in Spanien: Hitze-Rekord am Montag? - Schon am Dienstag soll es dann abkühlen

Die gute Nachricht: Schon am Dienstag soll sich die Wetterlage in Spanien ein wenig entspannen. Die Temperaturen sinken, wie Wetterexpertin Veronika Krieger von The Weather Channel sagte. Demnach sollen die Temperaturen in Sevilla um etwa zehn Grad fallen. Einen Überblick über die Temperaturen in Spanien zeigt ein Video, das der französische Meteorologe Guillaume Séchet auf Twitter postete. Die Hitze wandert der Prognose von Expertin Krieger nach dann weiter nach Italien.

Eine Besserung der Wetterlage ist in den USA indes nicht in Sicht. Besonders Kalifornien leidet unter einer extremen Hitzewelle. Die Waldbrände breiten sich aus. Meerestiere seien „zu Tode gebacken“ worden, wie die New York Times berichtete.



