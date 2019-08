„Totale Fehleinschätzung“: Wetter-Experte mit gewagter Prophezeiung für Rest-Sommer

Das Augustwetter mutet derzeit eher herbstlich an und wirft die Frage auf: War es das schon mit dem Sommer? Ein Wetter-Experte macht Hoffnung.

München - Grauer Himmel, Schauer, Frösteltemperaturen: Das Augustwetter weckt derzeit den Herbstblues. Ist der Sommer 2019 tatsächlich schon vorbei? Kann die Badehose zurück in den Schrank? Ist es schon Zeit für die Winterjacke?

Wetter im August: „Sommer noch lange nicht vorbei“

Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD) beruhigt: „Das mit dem Herbstwetter ist eine total subjektive Fehleinschätzung. Der Sommer ist noch lange nicht vorbei." Noch bis in den September hinein seien Hitzeperioden mit über 30 Grad Celsius denkbar.

Der August sei bislang 2,5 Grad wärmer als der langjährige Durchschnitt, so Friedrich. „Was wir jetzt haben, ist also ein ganz normaler Sommer." Vielen komme es nach einem extrem warmen Juni und Juli nun kühl vor - wie der Durchschnittswert zeige, stimme das aber nicht.

Der #August ist fast zur Hälfte um und fällt bislang warm aus. Im Schnitt liegt die Abweichung der Temperatur rund 2,5 Grad über dem Klimamittel. Der Niederschlag ist sehr ungleich verteilt. Während die Südosthälfte schon viel #Regen sah, herrscht im Norden und Osten Trockenheit. pic.twitter.com/xvtTG3PiHB — Wetter24 (@Wetter24) 14. August 2019

Auch wenn es derzeit nicht so scheint, es war definitiv ein Sommer der Rekorde. Während der Mai in Deutschland dieses Jahr zu kühl und nass war, zogen die Temperaturen ab Juni rasant an. Tagelang lagen die Werte zum Teil weit über 30 Grad. Hitzerekorde wurden mehrfach gebrochen - in Deutschland zum Beispiel in Lingen mit 42,6 Grad, aber auch in Frankreich und Israel wurden Temperaturen von 45 bis 50 Grad gemessen - so heiß wie nie zuvor.

Wetter im August: Nächsten 10 Tage auch in Italien unbeständig

Die kommenden Tage allerdings bleiben erstmal durchwachsen. Wer überlegt, dem Herbstwetter zu entfliehen und nach Italien zu reisen, sollte diese Pläne noch einmal überdenken, denn auch dort wird es unbeständig, wie Wetterexperte Kachelmann vorhersagt.

In #Italien geht es in den kommenden 10 Tagen ebenfalls mit keinem beständigen Sommerwetter weiter. Besonders im Norden und in der Mitte des Landes wird es immer wieder zu #Schauern und #Gewittern kommen. Auch im Süden kann es zeitweise nass werden. https://t.co/svI6C30TRB /CG — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) 15. August 2019

Die schlechte Nachricht: Unklar scheint noch, wann der Sommer 2019 zurückkommt, die gute Nachricht: Er kommt zurück. Vielleicht ja auch erst als Altweibersommer.

es

Das aktuelle Wetter in Deutschland:Kältealarm mitten im August - dank Tief Andreas wird es richtig ungemütlich

Auch Greta Thunberg ist auf ihrem Atlantiktrip auf das Wetter angewiesen. Wir begleiten ihre Reise im Ticker.