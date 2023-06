Hitze-Hammer auf Mallorca: Wetter steuert 40-Grad-Marke an

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Der Sommer ist auch auf Mallorca angekommen: Am Wochenende ist Badewetter angesagt, denn die Temperaturen kratzen an der 40-Grad-Marke.

Palma – Während für die Hitze in Deutschland ein kleiner Dämpfer erwartet wird, herrscht in Spanien weiter Hochsommerstimmung. Besonders auf der beliebten Ferieninsel Mallorca zeigt sich das Wetter offenbar von seiner besten Seite. Neben tropischen Nächten nähern sich die Temperaturen der 40-Grad-Marke.

Auf Mallorca wird es in den kommenden Tagen richtig heiß. © Clara Margais/dpa

Wetter auf Mallorca: Hitze-Tage und tropische Nächte stehen bevor

Wer in den kommenden Tagen nach Mallorca fliegt, kann den Regenschirm getrost zu Hause lassen. Denn am Donnerstag (15. Juni) sollen wohl erstmal die letzten Regentropfen gefallen sein, meldete Wetteronline. Es wird „sonnig und es bleibt trocken“, hieß es. Für Urlauber und Einheimische scheint also das ideale Badewetter bevorzustehen. Die Wassertemperatur beträgt angenehme 23 Grad. In den Nächten fallen die Werte vorerst nicht mehr unter 20 Grad – man spricht von tropischen Nächten.

Tornados, Wüstenstürme, Zyklone: 10 Wetterphänomene, die Sie kennen sollten Fotostrecke ansehen

Zum Start des Wochenendes wird es regelrecht heiß. In der Inselmitte steigen die Temperaturen am Freitag (16. Juni) auf 32 Grad, berichtete die Mallorca Zeitung. Lediglich in den Küstenabschnitten sei es etwas kühler. Es werden viele Sonnenstunden erwartet, nur vereinzelt tauchen ein paar Wolken auf.

Hitze-Hammer auf Mallorca: Temperaturen steigen auf bis zu 38 Grad

Doch damit nicht genug. Klarer Himmel und Sonne pur gibt es am Wochenende. Die Temperaturen klettern am Samstag (17. Juni) auf bis zu 34 Grad, am Sonntag (18. Juni) auf bis zu 32 Grad, prognostizierte der spanische Wetterdienst Aemet. An der Küste der Baleareninseln wehe nur eine leichte Brise.

Höchstwerte auf Mallorca Freitag (16. Juni) 32 Grad Celsius Samstag (17. Juni) 34 Grad Celsius Sonntag (18. Juni) 32 Grad Celsius Montag (19. Juni) 32 Grad Celsius Dienstag (20. Juni) 38 Grad Celsius

Zu Beginn der neuen Woche wird es dann erneut richtig heiß auf Mallorca. Die Höchstwerte bewegen sich weiterhin auf einem hohen Niveau. Der Mallorca Zeitung zufolge dürften am Montag (19. Juni) alle Regionen auf der Insel die 30-Grad-Marke übersteigen. Am Dienstag nähern sich die Temperaturen dann der 40-Grad-Marke, Höchstwerte von bis zu 38 Grad sind möglich, meldete der Wetterdienst. Zwar scheinen dies sommerliche Aussichten für Urlauber zu sein – doch Spanien kämpft seit Wochen mit anhaltender Dürre. Zu Jahresbeginn regnete es kaum. In Deutschland wagen Meteorologen eine neue Sommer-Prognose: Wetter-Experten fürchten Hitze-Hotspots mit bis zu 40 Grad. (kas)