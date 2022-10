Strahlender Sonnenschein: der Sommer kommt ab Montag zurück

Von: Stella Henrich

Es wird ab diesem Wochenende in Deutschland dank einer Warmfront aus Südfrankreich deutlich wärmer. In einigen Regionen fällt aber auch Regen. Vor allem an Nord- und Ostsee.

München ‒ Der Süden Deutschlands kann sich über das Wetter nicht beklagen. Von Herbstblues keine Spur. Ganz im Gegenteil. Das Wetter in ganz Deutschland dürfte vielerorts nochmals Sommergefühle auslösen. Die Sonne scheint vielerorts und zeigt sich von ihrer besten Seite.

Der Samstag präsentiert sich laut Wetter-Experten von wetter.net eher zweigeteilt. Mit Regen und Schauern bei Höchstwerten zwischen 14 Grad im Westen und 21 Grad im Osten. Am Sonntag kann sich die Sonne im Süden behaupten. Allerdings müsse der Rest des Landes mit dichten Wolken rechnen, in der Mitte kommt es zu Schauern. Über die Feuchtigkeit dürfte sich vor allem die Natur freuen.

Ein sommerliches Lächeln streift durch Baumkronen dieser Tage. © /Rene Traut/imago

Wetter in Deutschland: Sommerliche Aussichten ab Montag

Am Samstag sehen die guten Aussichten „vor allem zwischen Main und Donau ins Wasser“, erklärt ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Aus dichtem Einheitsgrau regne es dort immer wieder. An der Nordsee gebe es sogar einzelne Gewitter.

Am Montag hält sich laut wetter.net die Wetterlage. Im Westen sollen dann bis zu 17 Grad möglich sein, im Süden 20 und im Osten sogar bis zu 26 Grad. Niederschlag ist im Norden und Westen am wahrscheinlichsten. In der Südwesthälfte bleibt es nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes die ganze Woche über ausgesprochen mild. Die Experten aus Offenbach sprechen sogar von viel Sonnenschein fast überall in Deutschland.