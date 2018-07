Es bleibt richtig heiß in Deutschland - Gewitter und Starkregen drohen

In Deutschland bleibt es vorerst richtig heiß, die Temperaturen bleiben auch am Wochenende hoch. Allerdings drohen auch kräfige Gewitter mit Starkregen.

Offenbach - Hitzegeplagte müssen weiter auf wirkliche Abkühlung warten. Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte, zieht das für die hochsommerlichen Verhältnisse verantwortliche Tiefdruckgebiet „Juli“ vorerst nicht weiter. „Daher macht sich bereits am morgigen Sonntag rasch wieder Hochdruckeinfluss breit, die Sonne kann erneut kräftig einheizen und die Temperaturen wieder auf Werte um 30 Grad treiben“, sagte DWD-Meteorologe Thomas Ruppert. Am Montag würden teilweise wieder Temperaturen um die 35 Grad erreicht, dazu werde es schwül. Auch bis zur Wochenmitte bleibt es demnach warm bis heiß.

Wetter in Deutschland: Schauer- und Gewitterrisiko bleibt erhalten

Allerdings bleibt das Schauer- und Gewitterrisiko Teilen Deutschlands zunächst erhalten. Am Montag ist es im Westen, Nordwesten und am Alpenland noch eher gering, am Dienstag müssen sich die Menschen im Nordwesten aber auf Gewitter mit Starkregen einstellen. Auch im weiteren Verlauf der Woche und am Wochenende kann es bei örtlicher Bewölkung immer wieder Gewitter oder auch nur etwas Regen geben.

Da bedeutet aber keineswegs, dass die Temperaturen sinken. Die Höchstwerte liegen ab Mittwoch bis zum darauffolgenden Montag bei um die 31 Grad, im Norden ist es generell etwas kühler, wie der DWD berichtet.

In einigen deutschen Städten herrscht aufgrund der aktuellen Hitzewelle ein strenges Grillverbot. Wer sich nicht an das Verbot hält, dem droht eine hohe Strafe.

dpa