Wetter-Experte mit alarmierender Aussage: „Temperatur-Explosion“ im November und Dezember? 

Explosion! (Ihr Update von heute: "...Wetter-Experte Dominik Jung erklärt in einem YouTube-Video mit dem Titel „Temperatur- Explosion : Wärme bis zum Jahresende?")

von mir aus kann es so bleiben und weitergehen bis in den Frühling. Sonnenschein 15-20 Grad..... was möchte man mehr. Schnee, Matsch und Nässe braucht keiner, außer die Natur.