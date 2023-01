Wetter in Österreich: Jetzt kommt noch mehr Schnee mit Sonne am Sonntag

Teilen

Wegen sinkender Temperaturen und aktueller Schneefälle blicken Österreichs Skigebiete hoffnungsvoll auf die bevorstehende Hochsaison im Februar. © Jan Woitas/dpa/Archiv

Eine Schneewalze zieht über Österreich und bringt auch in der Hauptstadt Wien jede Menge Neuschnee. Sonnige Auflockerungen bei bis zu minus zehn Grad Celsius bringt der Sonntag mit sich.

Wien - Endlich ist richtiger Schnee da: Am Samstag präsentieren sich weite Teile Österreichs tiefwinterlich - auch in Wien schneite es bereits einige Zentimeter. Im Laufe des Wochenendes ist weiterhin mit jeder Menge Neuschnee zu rechnen. Entlang der Alpennordseite, vor allem in den Staulagen, gibt es laut Wetter.at stärkeren und oft anhaltenden Schneefall.

Nur im Süden kommt dank einer sogenannten Föhneinwirkung die Sonne durch. Es bleibe deshalb dort weitgehend niederschlagsfrei. Der Wind wehe mäßig bis lebhaft, am Alpenostrand und in Föhnschneisen der Alpensüdseite blase es dafür kräftig aus Nordwest bis Nord. Die Tageshöchsttemperaturen liegen laut Wetteer.at bei minus drei bis plus drei Grad Celsius.

Wetter in Österreich am Sonntag und zu Wochenbeginn: Schneefall mit sonnigen Auflockerungen bei bis zu Minus zehn Grad Celsius

Aus dichten Wolken schneit es gebietsweise leicht bis mäßig am Sonntag, im Osten aber abschnittsweise auch etwas stärker, vor allem während der Nachmittagsstunden. Schnee fällt dabei ganz bis in tiefe Lagen. Ein paar sonnige Auflockerungen gibt es im Süden und Südwesten, wo es durchwegs niederschlagsfrei bleibt. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten teils lebhaft aus Nordwest bis Nord. Frühtemperaturen minus zehn bis null Grad Celsius. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei minus zwei bis plus drei Grad Celsius.

Am Montag wird der Alpenraum von Süden her mit feuchter und etwas milderer Meeresluft versorgt, diese trifft zum Wochenbeginn auf noch winterliche Kaltluftmassen. Landesweit gibt es viele dichte Wolken und nur lokal im Westen ein paar Auflockerungen. Von der Früh weg ziehen von Süden her Niederschläge auf, anfangs fällt noch Schnee.

Die Gletscher schmelzen – Wie der Klimawandel die Erde verändert Fotostrecke ansehen

Die Schneefallgrenze steigt teils auf rund 500 Metern, im Osten liegt sie sogar noch höher, dadurch geht der Niederschlag im Südosten und Osten immer öfter in Regen über. Bei Durchzug der Störung sind größere Mengen möglich, momentan aber noch nicht sicher. Mäßiger bis lebhafter Nordwind weht, in den südlichen Tauerntälern wird es föhnig. Frühtemperaturen minus zehn bis minus ein Grad Celsius. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei minus zwei bis plus vier Grad.