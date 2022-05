Wetter-Vorhersage für Juni: Fällt der Sommerstart ins Wasser? Darauf müssen sich die Regionen einstellen

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Der Juni könnte einen eher nassen Start in den Sommer darstellen. (Symbolbild) © Jan Eifert/Imago

Mit dem ersten Juni startet in Deutschland der meteorologische Sommer. Doch besonders in den nächsten Wochen könnte es erst noch einmal richtig nass werden.

München - Eigentlich hatte der Mai mit seiner überwiegenden Trockenheit und dem vielen Sonnenschein bereits erste Sommergefühle entfacht, doch diese könnten in den nächsten Wochen noch einmal enttäuscht werden. Der Juni bringt in Deutschland voraussichtlich viel Regen mit sich, wie wetter.de berichtet. Es gibt aber auch gute Neuigkeiten.

Wetter im Juni: So startet der Sommer in Deutschland

Im Juni wird es vor allem erstmal eines: nass. Besonders im Norden Deutschlands ist in den nächsten 42 Tagen viel Regen zu rechnen, voraussichtlich zu Monatsende noch mehr als zu Beginn. Tritt der Niederschlag so ein wie vorhergesagt, kann er damit voraussichtlich seinen Soll-Wert für den Juni erfüllen. Was der Frühling - besonders der Mai - nicht geschafft hat, könnte der Juni damit jetzt also aufholen.

Ein bisschen Sommerstimmung schenken uns laut wetter.de wahrscheinlich aber zumindest die Temperaturen. Die meiste Zeit soll es in Deutschland trotz des Regens wärmer als 20 Grad werden, was den einen oder anderen Schauer vielleicht leichter verkraften lässt.

Den trockensten Juni könnte womöglich der Osten Deutschlands erwischen. Dort sei sogar offen, ob überhaupt der Soll-Wert erreicht werden wird, außerdem sei überwiegend mit einer Temperatur von 25 Grad zu rechnen. Auch im Süden und im Westen sieht es voraussichtlich zumindest ein bisschen sommerlicher als im Norden aus, regnerisch wird es aber trotzdem. Dafür könnte es vor allem im Süden bis zu 30 Grad warm werden. Von Regen verschont bleibt damit kein Teil von Deutschland, zumindest im Juni. Bleibt abzuwarten, ob die restlichen Sommermonate Juli und August mehr Sommerstimmung mit sich bringen. (nz)