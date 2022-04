Wetter-Wechsel zum 1. Mai? Monatsbeginn bringt Saharastaub, bleibt aber weitgehend trocken

Von: Anna Lorenz

Zumindest am Himmel weitgehend trocken: Das traditionelle Maibaumaufstellen wird dieses Wochenende voraussichtlich ohne Regen stattfinden können. © Rachel Boßmeyer picture alliance/dpa

Am kommenden Sonntag ist der 1. Mai 2022 – Wer heuer zum Monatsbeginn dem Brauchtum nachgehen will, hat gute Karten; nur der Saharastaub begleitet Deutschland beim Tanz in den Mai. Die Prognose.

München - „Alles neu macht der Mai“ – zumindest bis Mitte der nächsten Woche bleibt das Wetter aber gnädig und lässt den Wonnemonat weitestgehend trocken beginnen. Allerdings werden Maibaum und Co. dieses Jahr von Saharastaub begrüßt.

Wetter in Deutschland: Prognose für die ersten Maitage - Kälteknick zum Wochenende?

Die Wetterentwicklung in den kommenden Tagen bleibt spannend. Ein Hoch über dem Atlantik, sowie Tiefdruckgebiete aus Richtung Mittelmeer bringen warme Luft nach Deutschland, vermehrter Regen ist bis zum Maibeginn nur im Südwesten, sowie der Mitte des Landes zu erwarten. Die Temperaturen bleiben weitestgehend stabil und pendeln um das Mittel von 18 Grad Celsius herum.

Allerdings, so Alban Burster, Meteorologe bei wetter.com, ist zu erwarten, dass das Tief weiter Richtung Süden wandert und damit kalten Winden aus Norden erlaubt, sich über Deutschland breitzumachen. Während Diplom-Meteorologe Dominik Jung hierbei mit einem milden Temperaturfall rechnet, ist Burster von einem Kälteeinbruch mit leichtem Nachtfrost, sowie Barometerzahlen im einstelligen Bereich überzeugt. Der potenzielle Kälteknick könnte aber spät genug eintreten, um den 01. Mai hoffentlich mit Maibaum, aber jedenfalls noch ohne Winterjacke von Statten gehen zu lassen.

Wetter: Prognose für die Woche - Regen nur in geringem Ausmaß

Das europäische Wettermodell, so Jung, rechnet bis zum kommenden Montag (3. Mai) mit ca. 16 Litern Regen je Quadratmeter. Allerding soll dieser größtenteils bereits heute fallen. Im Südwesten ist die Wassermasse mit durchschnittlich elf Litern zu erwarten, wobei der Niederschlag je nach Region zwischen zwei und bis zu 30 Litern changiert. Bis zum Anfang der kommenden Woche deuten auch die Zahlen aus 1500 Metern Höhe grundsätzlich auf Trockenheit in Deutschland hin – Experte Jung zufolge nicht unbedingt begrüßenswert, da bereits der heurige März und voraussichtlich auch der April zu wenig Regen mit sich brachten.

Wetter in Deutschland: Prognose zeigt satte Wolken über vielen Teilen des Landes

Allerding werden laut den Meteorologen die Tage bis zum Monatswechsel vor allem im Nordwesten äußerst wolkenreich. Besonders am Wochenende wird sich die Sonne – nach einem samstäglichen Gastspiel im Süden – auch im Rest des Landes kaum blicken lassen; Maifeiern werden also ohne Kaiserwetter stattfinden müssen. Einzelne Schauer und lokale, abendliche Gewitter können den sommerlichen Temperaturen von bis zu 22 Grad Celsius zwar nichts anhaben, im Norden jedoch wird es am Sonntag spürbar kühler. Der Montag zeigt sich vor allem im Südwesten durchwachsen, allerdings bei weiterhin angenehmen Temperaturen.

Wetter-Prognose für den Maibeginn - Erneuter Saharastaub über Deutschland

Hello again: In den kommenden Tagen bringt Luft aus Nordafrika wieder Saharastaub nach Deutschland. © picture alliance / Rene Ruprecht/dpa

Über das Mittelmeer kommt wieder einmal Saharastaub aus Nordafrika in hiesige Breiten, der sich am Samstag bzw. Sonntag als zeitweiliger, leichter Blutregen auf Autos und Dächern niederlassen kann. Das Wetterphänomen sorgte erst vor Kurzem für unwirkliche Szene am Himmel über Deutschland. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit für Niederschlag die nächsten Tage äußerst gering; nur im Südwesten droht der ein oder andere Schauer bis zum 1. Mai. (askl)