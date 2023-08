Urlaubern stehen Haare zu Berge – Tourguide erkennt Gefahr und rettet ihnen das Leben

Von: Kai Hartwig

Teilen

Eine Wüstentour in China wartet mit einer skurrilen Szene auf. Was erst lustig erscheint, ist lebensgefährlich. Der Tourguide reagiert goldrichtig.

Kassel/Turpan – In Deutschland ereignen sich derzeit heftige Unwetter, teils mit tödlichen Folgen. Und auch Österreich hat mit heftigen Wetterkapriolen zu kämpfen, die für erhebliche Verwüstung sorgen. Doch auch eine vermeintlich ruhige Wetterlage birgt so ihre Gefahren, wie eine Tour einiger Urlauber in China nun bewies.

China: Urlauber filmen kuriosen Moment – Tourguide erkennt Gefahr und rettet ihnen das Leben

Mehrere Menschen entschieden sich für einen Ausflug in die Wüste, den sie in der Nähe der chinesischen Stadt Turpan unternahmen. Angeführt von einem Tourguide wollte die Gruppe die Wüstenlandschaft im Nordwesten von China erkunden. Und offenbar auch die Sandberge herunter surfen, wie entsprechende Plastikboards in einem Video des Trips vermuten lassen.

Der Clip fing dann den Moment ein, der zunächst vor allem etwas skurril daher kommt. Man sieht auf der Klippe einer Düne gleich mehrere Frauen und Kinder, denen die langen Haare urplötzlich zu Berge stehen. Im ersten Moment scheinen die Wüstengänger eher belustigt auf den Anblick ihren neuen „Frisuren“ zu reagieren. Doch was sie offenbar nicht wissen: Die Situation ist lebensbedrohlich. Denn in der Wüste kündigt sich durch die abstehenden Haare ein gefährlicher Wetterumschwung an.

Chinesischen Urlaubern standen in der Wüste plötzlich die Haare zu Berge. Ein gefährlicher Vorbote, wie sich herausstellte. © Screenshot/KameraOne

Chinesischen Urlaubern stehen in der Wüste plötzlich die Haare zu Berge – ein gefährlicher Vorbote

Die elektrischen Spannungen in der Luft, die den Urlauberinnen die Haare hochstehen ließen, sind der Vorbote für einen nahenden Blitzeinschlag. Der „haarsträubende“ Moment ist also nicht lustig, sondern mit großer Vorsicht zu bewerten. Der Tourguide der Wüstengruppe erkannte die drohende Gefahr offenbar sofort. Er brachte die Urlauber umgehend von der Stelle weg, wie KameraOne berichtete. Und rettete ihnen so wohl kurzerhand das Leben.

Atemberaubend und exotisch: Die zehn schönsten Fernreiseziele der Welt Fotostrecke ansehen

Demnach dauerte es aber eine ganze Weile, bis die kuriosen Frisuren sich wieder legten. Erst ganze drei Kilometer nach dem Standort, an dem die Haare zu Berge standen, hätten diese wieder ihre normale Form angenommen, hieß es.

Derweil glänzte ein Tourguide auf Bali jüngst mit ganz anderem Fachwissen: Er zeigte Touristen, wie man idealerweise für perfekte Urlaubsfotos posiert. (kh)