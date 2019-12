Expertin warnt vor Wetter-Phänomen in Deutschland: Krankheitserreger breiten sich aus

So ein Blödsinn. Im Gegenteil, der Schneefall in den Alpen setzte dieses Jahr besonders früh ein. Auch die Durchschnitttemperaturen im November waren nicht ungewöhnlich. Liebe Presse, jetzt hört doch bitte mal auf, jeden Tag aufs neue die Sau durch das Dorf zu treiben. Im Schnitt der letzten 2000 Jahre haben wir sogar einen Kältetrend. Die Population der EIsbären wächst und das Eis der Antarktis wächst auch, dort wird es aktuell sogar kälter. Vor 40 Jahren, zur ersten Weltklimakonferenz, wurde prognostiziert, dass die Temperatur in 40 Jahren um 4 Grad Celsius steigen würde. Das ist nun mal nachweislich nicht eingetreten. Außerdem recherchieren Sie bitte richtig. Die These vom Menschen gemachten Klimawandel ist höchst umstritten. Bitte bleiben Sie sachlich und fangen Sie nicht auch noch mit irgendwelchen Propagandanews an, wonach 11000 Wissenschaftler, u.a. ein Professor Mickey Mouse aus Namibia, vor dem vom Menschen gemachten Klimawandel warnen. Da wir ja nun alle mehr Steuer und Abgaben für die Finanzierung eines unnötigen Klimapaketes der Bundesregierung zahlen müssen, werden die Bürger auch in Ihrer Budgetierung der Kosten Prioritäten setzen müssen. Strom ist wichtiger als Printmedien und Abonnements. Ich habe deshalb die Abos meiner Tageszeitung und auch das Onlineabo aus Protest gekündigt. Beides generiert ja CO2. Sie sägen mit einer derartigen Berichterstattung an dem Ast auf dem Sie sitzen. Vielleicht hinterfragen Sie mal diese höchst fragwürdigen Berichterstattungen, denn diese töten Konsum. Je mehr wir für Strom und Treibstoffe zahlen müssen, desto weniger bleibt für den Rest über. Der Binnenkonsum wird in unserem Land erheblich sinken.Damit richten Sie unser Land zugrunde.