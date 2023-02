Von Hitzewelle auf extreme Kälte: Wetter-Phänomen La Niña sorgt für heftigen Umschwung in Argentinien

Von: Helmi Krappitz

Drastischer Wetterumschwung: In Argentinien schlägt das Wetter von einer Hitzewelle auf extreme Kälte um. Grund: Das Wetterphänomen La Niña.

Buenos Aires – Argentinien hat in den letzten fünf Tagen einen rekordverdächtigen Wetterumschwung erlebt: Von extremer Hitze zu extremer Kälte. Laut dem nationalen Wetterdienst wurde in der Hauptstadt Buenos Aires am vergangenen Sonntag noch eine Tageshöchsttemperatur von 38,1 Grad Celsius gemessen - und am Donnerstag dann mit 7,9 Grad Celsius der niedrigste Wert im Februar seit 1951. Meteorologen zufolge hängt dieser drastische Wetterumschwung mit dem Wetterphänomen La Niña zusammen, berichtet die AFP.

Wetterextreme: Von Hitzewelle zur extremen Kälte

Zu Beginn dieser Woche hatte Argentinien mit der achten Hitzewelle des Sommers zu kämpfen, wobei die Temperaturen in der Mitte und im Norden des Landes auf bis zu 40 Grad stiegen. Am Freitag jedoch fiel zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen in dieser Jahreszeit auf niedrigen Gipfeln des rund 560 Kilometer westlich von Buenos Aires gelegenen Gebirges Sierra de la Ventana Schnee. In Buenos Aires sank die Tiefsttemperatur auf nur noch vier Grad.

Nachdem die Temperaturen bis auf 40 Grad gestiegen waren, wurden Sommerurlauber vom winterlichen Wetter überrascht – jetzt traut sich keiner ins Wasser. © picture alliance/dpa/telam/Diego Izquierdo

Wetterphänomen: Grund für Wetterextreme ist La Niña

Laut Meteorologe Christian Garavaglia sind Luftmassen aus der Antarktis, die von Chile aus über die Anden nach Argentinien strömten, für den Kälteeinbruch verantwortlich. Ursache dieser „extremen Schwankungen“ sei mutmaßlich von einer besonders starken Ausprägung von La Niña. Durch das Wetterphänomen sind die Luft und Böden weitaus trockener – und ermöglicht besonders heftige Temperaturwechsel, wie sie aktuell in Argentinien der Fall sind.

Dem Deutschen Wetterdienst zufolge handelt es sich bei La Niña um eine periodische Abkühlung der Meeresoberflächentemperatur im zentralen und östlich-zentralen äquatorialen Pazifik. Das Phänomen trete demnach alle drei bis fünf Jahre auf, können aber auch wie aktuell über mehrere Jahre hinweg auftreten. La Niña ist somit gewissermaßen das Gegenstück zu El Niño – das Wetterphänomen, das besonders warme Temperaturen auslöst. (hk/AFP)