Polarluft sorgt für herbstliches Mai-Ende: Wind aus dem Norden soll nächtlichen Frost bringen

Von: Magdalena von Zumbusch

Dieser Mai liefert fast Aprilwetter: Nach Unwettern folgten zuletzt warme Tage, doch die letzten Tage bis zum Juni sollen herbstlich kühl werden.

München - Mit dem aktuellen sommerlich warmen Wetter ist es vorerst vorbei. Zum Wochenende steht ab Samstag (28. Mai) stattdessen ein Hauch von Herbst bevor. Örtlich droht sogar Bodenfrost. Das wechselhafte, kühle Wetter soll bis Dienstag (31. Mai) bleiben.

Wetter Ende Mai 2022: Abkühlung durch kalte Polarluft

Es war bislang ein relativ wechselhafter Sommer mit starken Unwettern – die nach Hitzewellen im Juli und August auch den weiteren Verlauf des Sommer durchziehen werden, so die Prognose.

Aktuell aber konnte man sich über einige ruhige und warme Tage freuen. Nun soll das Wetter allerdings in den letzten Maitagen noch deutlich abkühlen. Ursache von Abkühlung, Wind und Schauern ist die kalte Polarluft, die von Norden her Deutschland durchzieht. An Höchsttemperaturen sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Samstag und Sonntag Werte von 13 Grad an den Küsten und 19 Grad im Süden voraus.

Frischer, teilweise stürmischer Wind aus Nord lässt es dem DWD zufolge noch kühler erscheinen als die Thermometer anzeigen. Nachts können die Temperaturen in den einstelligen Bereich sinken. Sowohl an den Alpen als auch in der Mitte des Landes sei Bodenfrost möglich.

Wettereinbruch Ende Mai: Nach einem durchwachsenen Samstag steht wohl ein kühler Sonntag bevor

Für Unternehmungen scheint der Samstag geeigneter als der Sonntag. Denn am Samstag besteht die Aussicht, dass sich zwischen Wolken und Schauern ab und zu die Sonne zeigt. Der Sonntag wird voraussichtlich feuchter und kühler, dabei könnte aber der Süden noch etwas trockener und etwas wärmer als der Rest Deutschlands bleiben.

Ab Mittwoch – dem ersten Junitag und damit dem meteorologischen Sommeranfang – sei dann Besserung in Sicht, hieß es vom DWD. Insgesamt birgt aber auch der Juni noch Regengefahr, bevor es im Juli und August dieses Jahres trockener und heißer wird. (mvz mit dpa)