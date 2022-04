„Rache des Winters“ am Wochenende über Deutschland: Schneetief zieht Richtung Süden - ernüchternde Prognose

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Am ersten Aprilwochenende sind nach wie vor Schneefall und Temperaturstürze angesagt. Auch nach dem Rückzug des Schneetiefs zum Sonntag dürften ungemütliche Wetterlagen herrschen.

München - Wintertreiben statt Sonnenschein und Frühlingsstimmung. Wer sich auf wärmere Zeiten freut, muss sich wohl noch ein wenig gedulden. Denn der April verspricht nach wie vor Wetterchaos pur. Schon seit Tagen sorgt ein Schneetief bundesweit für weißbedeckte Landschaften - ein Anblick, mit dem man zum Frühlingsbeginn so bestimmt nicht gerechnet hat. Doch wie sieht das Wetter am Wochenende aus?

Wetter am ersten Aprilwochenende: Schneechaos und Wintertemperaturen

In seiner letzten Prognose sprach der Deutsche Wetterdienst (DWD) laut dpa von der “Rache des Winters”. Zwar soll der unerwartete Schneefall ab kommender Woche endlich wieder abnehmen, am Wochenende ist vielerorts aber nach wie vor noch Frieren und Schneeschippen angesagt. „Statt frühlingshaftem und sonnigen Wetter mit warmen Temperaturen wie noch vergangene Woche wird das Wetter in Mitteleuropa durch einen massiven Kaltlufteinbruch bestimmt”, erklärt DWD-Meteorologe Christian Herold. Vor allem durch den Nordostwind bedingt, soll es sich deutlich kälter anfühlen, als es eigentlich ist. Die Winterjacke bleibt also nach wie vor Bestandteil der Frühjahrsgarderobe - vor allem bei nächtlichen Temperaturen von bis zu minus acht Grad.

Von wegen Frühlingsparadies: Das erste Aprilwochenede wird kalt, stürmisch und verschneit. © dpa/Harald Tittel

Wetter am ersten Aprilwochenende: Schneefall vor allem im Süden

Viele Gebiete starteten mit einer frischen Lage Neuschnee in den den Samstag. Wie wetteronline.de berichtet, soll es in den Mittelgebirgen zu beachtlichen Schneehöhen von bis zu 21cm gekommen sein. Auch in vielen Flachlandgebieten dürften die Straßen zum Wochenendsauftakt wieder weiß sein. In München hielt sich der Niederschlag zurück, dennoch soll eine 4cm dicke Schicht in der Nacht auf den bayerischen Böden gelandet sein.

So richtig warm wird es erstmal leider nicht, dennoch nimmt der Schnee-Albtraum allmählich ein Ende. Denn laut Angaben von wetteronline.de soll sich das Schneetief im Laufe des Tages Richtung Süden bewegen, was vor allem für Regionen zwischen Schwarzwald und Bayerischem Wald nochmal ordentlich Schneegestöbern bedeuten könnte. Der Sonntag dürfte dann aber größtenteils schneefrei ausfallen - so wie sich das im April eigentlich gehört.

Wetter am ersten Aprilwochenende: Sonntag und Montag schneefrei - aber trotzdem kalt und windig

Obwohl es mit dem Schneechaos zur neuen Woche hin zu Ende gehen soll, erweist sich das Wetter im April nach wie vor als eher durchwachsen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, soll es am Sonntag windig und regnerisch zugehen. Ungemütliche Höchsttemperaturen von einem Grad in Alpennähe dürften vielen Familienspaziergängen wohl einen Strich durch die Rechnung machen. Nachts soll hingegen eine für diese Jahreszeit fast schon arktische Stimmung herrschen, mit Werten von minus zwei bis minus acht Grad. Wer das Wochenende an Nord- oder Ostsee verbringt, muss sich zusätzlich auch auf heftige Sturmböen einstellen. Bei solchen Prognosen vergeht jegliche Frühlingsstimmung wirklich sofort.

Auch am Montag sieht es wettertechnisch eher bescheiden aus. Den Berichten des Deutschen Wetterdienstes zufolge sollen die Tagestemperaturen zwischen fünf und zehn Grad liegen, im Bergland sollen es sogar nur rund zwei Grad sein. Außerdem soll es dort vereinzelt noch zu Schneefällen kommen. Bei solchen Nachrichten bleibt nur eins zu tun: Sich mit einer warmen Decke auf der Couch verkrümeln - und darauf warten, dass der Frühling endlich anfängt. (le)

Die Folgen des unerwarteten Wintereinbruchs machen sich bereits bemerkbar. Denn auf der A9 kam es inmitten von Schneechaos zu einem schweren Unfall.