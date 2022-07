Nach Warnung vor „Mega-Hitzewelle“: Wetter-Experte schimpft über Lauterbachs Panik-Prognose

Von: Lukas Einkammerer

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnt vor einer angeblichen „Mega-Hitzewelle“. Diese Vorhersage passt einem Wetterexperten jedoch ganz und gar nicht.

Berlin – Wer in letzter Zeit sehnlichst auf den Sommer gewartet hat, ist endlich belohnt worden. Denn seit ein paar Wochen kann man wieder voll und ganz sagen: „It’s summertime“. Die heiße Jahreszeit bringt fast schon tropische Temperaturen und strahlend blaue Himmel mit sich und das tolle Wetter dürfte bei vielen Lust auf Grillpartys im Garten oder Badeausflüge mit Freunden machen.

Trotz all der Freude um das Sensations-Wetter, besteht nun jedoch die Gefahr, dass es ein wenig zu heiß werden könnte. In den vergangenen Tagen wurden des Öfteren Höchstwerte um die 30 Grad gemeldet und auch die kommende Woche verspricht vielerorts wieder Hitze pur. Es scheint fast so, als würden wir ungebremst in eine Hitzewelle steuern.

Lauterbach warnt vor „Mega-Hitzewelle“: Dramatische Prognose auf Twitter

Dass es zurzeit sehr, sehr heiß ist, das spürt sicher jeder. Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach könnte uns aber tatsächlich eine echte „Mega-Hitzewelle“ bevorstehen. Auf der Kurznachrichtenplattform Twitter antwortete der SPD-Politiker einem besorgten Wetter-Experten, der eine Grafik der Temperaturen für die kommende Woche teilte – auf der von katastrophalen Höchstwerten von 45 und 46 Grad die Rede ist – und zeigte sich durchaus besorgt.

„Wir müssen jetzt schon damit beginnen, ältere und kranke Menschen vor der Mega-Hitzewelle zu schützen“, schreibt Lauterbach, „Vorräte an Flüssigkeit, Ventilatoren, über die Bedeutung von Flüssigkeitszufuhr reden. Erreichbar sein. Diese Hitzewelle könnte viele Todesopfer bringen.“ Man will zwar nicht gleich den Teufel an die Wand malen, aber gut klingt das nun wirklich gar nicht.

Lauterbach warnt vor „Mega-Hitzewelle“: Wetter-Experte weist Prognose ab

Karl Lauterbachs Prognose liest sich dramatisch, zum Glück scheinen andere Experten die Lage aber deutlich weniger ernst einzuschätzen. „Das wird nicht passieren“, so Meteorologe Jan Schenk gegenüber Focus Online. Laut dem Wetterprofi soll die bedrohliche Vorhersage von Temperaturen bis zu 46 Grad nur ein vorläufiges Modell gewesen sein. „Das war ein Extrem von einem Extrem.“

Vor allem aber weist er darauf hin, dass das Horror-Szenario bereits am 9. Juli veröffentlicht wurde – ganze neun Tage vor dem Beginn der vermuteten Hitzewelle und eigentlich viel zu früh, um es als verlässlich zu betrachten. „Wenn ich neun Tage vorher das Wetter vorhersage, dann zeigen mir alle den Vogel, weil das eigentlich nicht geht“, macht Schenk klar. Normalerweise benötige es um die 30 bis 40 verschiedenen Rechnungen, um das Wetter korrekt vorherzusagen. Sich nur auf ein einziges, überdramatisches Szenario zu verlassen, wäre demnach nicht richtig. „Er ist tatsächlich einer Falschmeldung aufgesessen“, äußert sich der Wetter-Experte zu Karl Lauterbachs Prognose einer „Mega-Hitzewelle“.

Lauterbach warnt vor „Mega-Hitzewelle“: Trotz Falschmeldung nächste Woche bis zu 40 Grad

Wie warm soll es dann tatsächlich werden? Richtig heiß wird es Anfang der Woche schon, laut Jan Schenk vielleicht sogar um die 40 Grad, aber ab Donnerstag wird es dann auch schon wieder kälter. Von einer richtigen Hitzewelle ist also wohl kaum die Rede. Immerhin sind das doch mal gute Nachrichten. Also ab in den Garten oder ins Wasser – denn der Sommer meint es weiter gut mit uns. (le)

