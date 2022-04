Prognose: Wechselhaftes Wetter zum Wochenende – Fällt der 1. Mai in Bayern ins Wasser?

Teilen

Die Vorhersage für das Wetter zum Wochenende erhärtet sich: Maifeiern können stattfinden, doch Sonne satt gibts zum Monatsbeginn nicht.

München – So berauschend manches Fest zum 1. Mai auch sein mag, über das dazugehörige Wetter kann man das heuer nicht behaupten. Saharastaub aus Nordafrika verscheucht zum kommenden Wochenende Hoch Tim, getanzt wird in den Mai zu ein Mix aus Regen, Wolken und ein wenig Sonnenschein bei ebenso wechselhaften Temperaturen.

Mai-Wetter: Wochenendprognose nicht sehr sonnig – Saharastaub verregnet Bayern das Monatsende

Obwohl Hoch Tim noch über Deutschland herrscht, kann sich, so erwartet es Diplom-Meteorologe Dominik Jung für die kommenden Tage, auf einen Wetterwechsel eingestellt werden. Nordafrikanischer Saharastaub wird über Spanien und Frankreich hinweg herangetragen; dank der Staubkörner bilden sich vermehrt Wolken, die bereits am Freitagsabend mit Regen im Westen und Südwesten die Sandpartikel aus der Atmosphäre waschen. Da die Wolken sich schleppend bewegen, bescheren sie auf ihrer Reise vor allem Thüringen und Bayern teils längere Starkregen, prognostiziert auch Meteorologin Anna Gröbel.

Der Niederschlag, der sich am Samstag über den Tag hinweg auch über der Mitte Deutschlands als Schauer zeigen wird und vor allem abends in Bayern und Baden-Württemberg für Gewitter sorgt, ist laut Jung auch nötig; so liegt die Wald- und Wiesenbrandgefahr gegenwärtig landesweit bei Stufe drei beziehungsweise vier von fünf möglichen Einordnungen. Während sich im Norden und Osten Wolken tummeln, bleibt es in Richtung Ostsee weitgehend sonnig und trocken – der Südwesten jedoch muss sich auf Hagelschauer und Sturmböen gefasst machen.

Die erste Maiwoche ist vor allem im Süden noch regenreich, doch über die Tage hinweg verschwinden auch im Südwesten letzte Regenschauer und mit einem wechselhaften Donnerstag und Freitag wird dann das Wochenende eingeläutet. Hier winkt dann die Sonne mit freundlichem Wetter.

Wetter zum Monatswechsel – Von Gefrierpunkt bis Frühlingswärme sind alle Temperaturen vertreten

Was die Temperaturen anbelangt, so ist sich laut Jung auf eine Achterbahnfahrt zwischen warum und kalt einzustellen. Während am Samstag im Osten noch 17 Grad Celsius winken, zeigt das Barometer im südwestlichen Teil Deutschlands zwischen zehn und 14 Grad Celsius an. 20 Grad Celsius und mehr werden nur noch in der Lausitz erreicht. Nach einem südöstlich angesiedelten Tagestief von gerade einmal 11 Grad Celsius am Sonntag erholen sich die Temperaturen über den Monatsstart hinweg. Mindestens 14 Grad Celsius begleiten den Wochenbeginn, bis zum Donnerstag winken Spitzenwerte von 19 Grad Celsius. Der erste Freitag im Mai stimmt Deutschland mit bis zu 20 Grad Celsius auf das Wochenende ein, der Samstag beschert Frühlingstemeperaturen von 16 bis 22 Grad Celsius.

Wetter am 1. Mai – In Bayern wird der Sonntag nass, ansonsten bleibt es wechselhaft in Deutschland

Am Sonntag ist eine Menge Kraft gefragt – und in Bayern auch eine Regenjacke. © Hausler

Am Sonntag, den 1. Mai, kommt es im Südosten ab Nachmittag zu Gewittern, ansonsten lockert der Himmel über Deutschland auf und Sonne und Wolken tanzen im Wechsel in den neuen Monat. Nach einer, nur im Südosten von Regen heimgesuchten Walpurgisnacht, in der die Temperaturen laut Gröbel bis zum Nullpunkt sinken können, erwarten Feierlustige am Sonntag erträgliche bis zu 18 Grad Celsius.

Wetter zusammengefasst – Der April war laut Experten unterm Strich zu sommerlich

Mit einer Durchschnittstemperatur von 7,6 Grad Celsius gilt der April laut Meteorologe Jung als „leicht zu warm“. Obwohl es mit 55 Litern auf den Quadratmeter nur sechs Prozent zu wenig geregnet hat, um das Monats-Soll zu erfüllen, schien die Sonne 178 Stunden lang und damit 23 Stunden mehr, als es für den April erwartet wurde. Der Monat, der bekanntlich macht, was er will, hat sich damit dieses Jahr als Vorbote des Sommers einen Namen gemacht. Wie sich die heiße Jahreszeit heuer vorraussichtlich entwickeln wird, lesen Sie hier. (askl)