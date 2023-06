Wetter an Siebenschläfer: Bauernregel macht Sommer-Hoffnung

Von: Sven Fekkers

Der Siebenschläfertag steht bevor. Fans der bekannten Bauernregel schauen mit Spannung auf das Wetter am 27. Juni. Sie dürfen sich Hoffnung machen.

Dortmund – „Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag.“ „Ist der Siebenschläfer nass, regnet’s ohne Unterlass.“ Rund um die bekannte Bauernregel ranken sich allerhand Mythen. Heitere Sommerprognose oder doch sieben Wochen Dauerregen – auf welche Witterung kann man sich in den kommenden Wochen einstellen?

Traditionell fällt der Siebenschläfertag auf den 27. Juni. Am kommenden Dienstag ist es also wieder so weit. Doch vor der beliebten Bauernregel muss NRW eine brisante Unwetter-Warnung überstehen.

Folgt auf Blitz und Donner wieder Sonnenschein? Wer darauf spekuliert, der kann sich tatsächlich berechtigte Hoffnungen machen, wie RUHR24 berichtet.

Wetter an Siebenschläfer: Darum hat die bekannte Bauernregel eine hohe Trefferquote

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) beschreibt den Siebenschläfertag als meteorologische Singularität – also als Witterungsregelfall. „Etabliert sich dabei hoher Luftdruck über Skandinavien oder entsteht eine Hochdruckbrücke über die Britischen Inseln hinweg bis zum Azorenhoch, führt das in Mitteleuropa oft zu trockenem und sehr warmem Badewetter“, erklärt der DWD.

Weiter heißt es: „Wird hingegen bei einer sogenannten ‚zyklonalen Westlage‘ feuchte Atlantikluft nach Mitteleuropa geführt, ist der Regenschirm durchaus auch mal ein sinnvoller Begleiter. Dann stellt sich eine wechselhafte und eher kühle Witterung ein.“ Die Bauernregel Siebenschläfer hat daher „eine vergleichsweise hohe Trefferquote“.

Ergänzend dazu bescheinigt der DWD: „Statistische Auswertungen ergaben, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit der Siebenschläferregel bei der erstgenannten ‚Schönwetter-Variante‘ zwischen 55 und 60 Prozent liegt, bei unbeständigen Westwetterlagen trifft die Bauernregel sogar mit 62 bis 70 Prozent zu.“ Dabei ist die Trefferquote im Alpenvorland höher als in Norddeutschland.

Wetter an Siebenschläfer: Prognose und Bauernregel machen Sommer-Hoffnung

Fans der Siebenschläfer-Bauernregel können daher berechtigterweise mit Spannung auf den 27. Juni schauen. Welche Wetterlage wird sich am kommenden Dienstag durchsetzen?

In der Prognose für den Siebenschläfertag des DWD ist für den Norden und Osten Deutschlands von teils dichter Bewölkung und Schauern die Rede. Für den Rest des Landes prognostiziert der Wetterdienst: Nach Südwesten hin ist es dagegen heiter oder sonnig und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 25 Grad im Norden, sonst zwischen 24 und 27 Grad. Zudem wird ein schwacher bis mäßiger Wind um West erwartet– der gebietsweise stark böig auffrischend ist.

Wetter an Siebenschläfer: Zeitpunkt Ende Juni bis Anfang Juli entscheidend für Bauernregel und Sommer

Nach einer kleinen „Regen-Delle“ am Donnerstag wird sich das Wetter in den kommenden Tagen in NRW wieder deutlich sommerlicher präsentieren. In der ersten Woche der Sommerferien bis zum 29. Juni sagen die Wetter-Experten von Wetter.com eine durchschnittliche Sonnenscheindauer von 7 bis 9 Stunden voraus – bei erneut steigenden Temperaturen.

Am Sonntag (25. Juni) knackt das Quecksilber sogar voraussichtlich die 30-Grad-Marke. Danach machen sich gemäßigte Sommer-Temperaturen um die 25 Grad breit. Komplett auf die Goldwaage legen sollte man die für den Siebenschläfertag getroffene Prognose allerdings dennoch nicht.

Schließlich solle man sich laut DWD nicht auf einen bestimmten Tag festlegen, „sondern vielmehr den gesamten Zeitraum Ende Juni/Anfang Juli berücksichtigen.“